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Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, считают эксперты - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, считают эксперты
Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, считают эксперты - 05.08.2025, ПРАЙМ
Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, считают эксперты
Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, так как она гораздо лучше американской подходит по своему составу для индийских нефтеперерабатывающих... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T05:32+0300
2025-08-05T05:32+0300
нефть
энергетика
экономика
индия
сша
украина
дональд трамп
нпз
финам
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, так как она гораздо лучше американской подходит по своему составу для индийских нефтеперерабатывающих заводов и привлекательнее по цене из-за пошлин, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. По словам аналитика ФГ "Финам" Николая Дудченко, вероятность окончательного прекращения закупок Индией нефти из России чрезвычайно мала. "Россия занимает достаточно большой объем рынка импорта нефти в Индию. Доля России... составляет более 40% (порядка 2,2 миллиона баррелей в сутки). Вторая причина - состав нефти. Например, тяжелые и средние сорта нефти в США составляют порядка 10% от совокупного объема добычи (около 1,5 миллиона баррелей в сутки). Индийские НПЗ преимущественно ориентированы на Urals, которая является среднеплотной нефтью", - сказал он. Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов отметил, что техническая возможность у Индии заместить российскую нефть все же есть - за счет саудовского сырья. А по словам старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Бахтина, Россия, в свою очередь, может найти и другие рынки сбыта в силу гибкости морских поставок. Но оба эксперта считают, что до этого не дойдет. Бахтин обратил внимание на то, что эффекты от перебоев в поставках российской нефти, которые занимают большую долю в индийском импорте, были бы существенны не только для двух стран, но и для всего мирового рынка нефти. "Мой базовый сценарий в том, что Индия не прекратит импорт, поскольку более низкие цены на российские сорта делают такую нефть очень экономически привлекательной для НПЗ", - заключил Бахтин. Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На минувшей неделе, во вторник, он сообщил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Американский президент добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
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нефть, индия, сша, украина, дональд трамп, нпз, финам, фг "финам"
Нефть, Энергетика, Экономика, ИНДИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, НПЗ, Финам, ФГ "ФИНАМ"
05:32 05.08.2025
 
Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, считают эксперты

Аналитики Дудченко и Родионов: Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Индия вряд ли откажется от импорта российской нефти, так как она гораздо лучше американской подходит по своему составу для индийских нефтеперерабатывающих заводов и привлекательнее по цене из-за пошлин, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
По словам аналитика ФГ "Финам" Николая Дудченко, вероятность окончательного прекращения закупок Индией нефти из России чрезвычайно мала.
"Россия занимает достаточно большой объем рынка импорта нефти в Индию. Доля России... составляет более 40% (порядка 2,2 миллиона баррелей в сутки). Вторая причина - состав нефти. Например, тяжелые и средние сорта нефти в США составляют порядка 10% от совокупного объема добычи (около 1,5 миллиона баррелей в сутки). Индийские НПЗ преимущественно ориентированы на Urals, которая является среднеплотной нефтью", - сказал он.
Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов отметил, что техническая возможность у Индии заместить российскую нефть все же есть - за счет саудовского сырья. А по словам старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Бахтина, Россия, в свою очередь, может найти и другие рынки сбыта в силу гибкости морских поставок. Но оба эксперта считают, что до этого не дойдет.
Бахтин обратил внимание на то, что эффекты от перебоев в поставках российской нефти, которые занимают большую долю в индийском импорте, были бы существенны не только для двух стран, но и для всего мирового рынка нефти. "Мой базовый сценарий в том, что Индия не прекратит импорт, поскольку более низкие цены на российские сорта делают такую нефть очень экономически привлекательной для НПЗ", - заключил Бахтин.
Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На минувшей неделе, во вторник, он сообщил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Американский президент добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИНДИЯСШАУКРАИНАДональд ТрампНПЗФинамФГ "ФИНАМ"
 
 
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