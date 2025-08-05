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Средняя цена нефти Urals для расчета налогов снизилась в июле - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Средняя цена нефти Urals для расчета налогов снизилась в июле
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов снизилась в июле - 05.08.2025, ПРАЙМ
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов снизилась в июле
Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июле снизилась на 18,4% по сравнению с июлем прошлого года - до 60,37 доллара за... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:37+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июле снизилась на 18,4% по сравнению с июлем прошлого года - до 60,37 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта Urals за июль 2025 года - 60,37 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В июле прошлого года средняя цена марки Urals составляла 74,01 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении ее стоимость снизилась на 18,4%. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
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нефть, рф, сша, argus
Энергетика, Нефть, РФ, США, Argus
11:37 05.08.2025
 
Средняя цена нефти Urals для расчета налогов снизилась в июле

МЭР: средняя цена нефти марки Urals в июле снизилась на 18,4%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июле снизилась на 18,4% по сравнению с июлем прошлого года - до 60,37 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
"Средний уровень цен нефти сорта Urals за июль 2025 года - 60,37 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства.
В июле прошлого года средняя цена марки Urals составляла 74,01 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении ее стоимость снизилась на 18,4%.
Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus.
При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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