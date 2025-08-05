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Средняя цена нефти Urals для расчета налогов снизилась в июле

Средняя цена нефти Urals для расчета налогов снизилась в июле - 05.08.2025, ПРАЙМ

Средняя цена нефти Urals для расчета налогов снизилась в июле

Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июле снизилась на 18,4% по сравнению с июлем прошлого года - до 60,37 доллара за... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T11:37+0300

2025-08-05T11:37+0300

2025-08-05T11:37+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июле снизилась на 18,4% по сравнению с июлем прошлого года - до 60,37 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта Urals за июль 2025 года - 60,37 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В июле прошлого года средняя цена марки Urals составляла 74,01 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении ее стоимость снизилась на 18,4%. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.

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