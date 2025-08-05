https://1prime.ru/20250805/moskvich-860345067.html
Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%
Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7% - 05.08.2025, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%
Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:11+0300
2025-08-05T15:11+0300
2025-08-05T15:11+0300
авто
москвич
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/16/850334878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_117777056949c1b2d02fb0c17d79bbbf.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом модель "Москвич 3" реализована в количестве 1 143 штук, следует из сообщения пресс-службы бренда. "В июле продажи "Москвича" составили 1 268 автомобилей, бестселлером марки остается "Москвич 3" с результатом 1 143 автомобилей, что превосходит результат прошлого года", - говорится в сообщении. По данным аналитического агентства "Автостат", в июле прошлого года продажи бренда составили 1 364 штуки, таким образом, в годовом выражении продажи снизились на 7%. В пресс-службе добавили, что в условиях падения авторынка РФ бренду удается сохранять рыночную долю на прошлогоднем уровне.
https://1prime.ru/20250802/avto-860224412.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/16/850334878_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_885277571939d7001b597309a6367bed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москвич, россия, бизнес
Авто, Москвич, РОССИЯ, Бизнес
Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%
Продажи новых автомобилей бренда "Москвич" в июле составили 1268 штук
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом модель "Москвич 3" реализована в количестве 1 143 штук, следует из сообщения пресс-службы бренда.
"В июле продажи "Москвича" составили 1 268 автомобилей, бестселлером марки остается "Москвич 3" с результатом 1 143 автомобилей, что превосходит результат прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным аналитического агентства "Автостат", в июле прошлого года продажи бренда составили 1 364 штуки, таким образом, в годовом выражении продажи снизились на 7%.
В пресс-службе добавили, что в условиях падения авторынка РФ бренду удается сохранять рыночную долю на прошлогоднем уровне.
В России продают уникальный Aston Martin Vanquish S 2004 года