https://1prime.ru/20250805/moskvich-860345067.html

Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%

Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7% - 05.08.2025, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%

Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T15:11+0300

2025-08-05T15:11+0300

2025-08-05T15:11+0300

авто

москвич

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/16/850334878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_117777056949c1b2d02fb0c17d79bbbf.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом модель "Москвич 3" реализована в количестве 1 143 штук, следует из сообщения пресс-службы бренда. "В июле продажи "Москвича" составили 1 268 автомобилей, бестселлером марки остается "Москвич 3" с результатом 1 143 автомобилей, что превосходит результат прошлого года", - говорится в сообщении. По данным аналитического агентства "Автостат", в июле прошлого года продажи бренда составили 1 364 штуки, таким образом, в годовом выражении продажи снизились на 7%. В пресс-службе добавили, что в условиях падения авторынка РФ бренду удается сохранять рыночную долю на прошлогоднем уровне.

https://1prime.ru/20250802/avto-860224412.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, москвич, россия, бизнес