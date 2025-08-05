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Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7% - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%
Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7% - 05.08.2025, ПРАЙМ
Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%
Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:11+0300
2025-08-05T15:11+0300
авто
москвич
россия
бизнес
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом модель "Москвич 3" реализована в количестве 1 143 штук, следует из сообщения пресс-службы бренда. "В июле продажи "Москвича" составили 1 268 автомобилей, бестселлером марки остается "Москвич 3" с результатом 1 143 автомобилей, что превосходит результат прошлого года", - говорится в сообщении. По данным аналитического агентства "Автостат", в июле прошлого года продажи бренда составили 1 364 штуки, таким образом, в годовом выражении продажи снизились на 7%. В пресс-службе добавили, что в условиях падения авторынка РФ бренду удается сохранять рыночную долю на прошлогоднем уровне.
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авто, москвич, россия, бизнес
Авто, Москвич, РОССИЯ, Бизнес
15:11 05.08.2025
 
Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%

Продажи новых автомобилей бренда "Москвич" в июле составили 1268 штук

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич 8"
Автомобиль Москвич 8 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом модель "Москвич 3" реализована в количестве 1 143 штук, следует из сообщения пресс-службы бренда.
"В июле продажи "Москвича" составили 1 268 автомобилей, бестселлером марки остается "Москвич 3" с результатом 1 143 автомобилей, что превосходит результат прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным аналитического агентства "Автостат", в июле прошлого года продажи бренда составили 1 364 штуки, таким образом, в годовом выражении продажи снизились на 7%.
В пресс-службе добавили, что в условиях падения авторынка РФ бренду удается сохранять рыночную долю на прошлогоднем уровне.
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