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Нефть дешевеет на прогнозах профицита на рынке к концу года
Нефть дешевеет на прогнозах профицита на рынке к концу года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на прогнозах профицита на рынке к концу года
Мировые цены на нефть слабо снижаются во вторник утром на прогнозах профицита на рынке к концу года, следует из данных торгов и комментарии аналитика. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T07:48+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо снижаются во вторник утром на прогнозах профицита на рынке к концу года, следует из данных торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.25 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,16%, до 68,65 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,17%, до 66,18 доллара.
"Фундаментальные перспективы нефтяного рынка "медвежьи": увеличение поставок со стороны ОПЕК+ должно обеспечить профицит рынка с четвертого квартала", - передаёт агентство Блумберг со ссылкой на аналитика ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
При этом, по словам аналитика, ключевой фактор, который может повлиять на этот прогноз, это возможность введения вторичных импортных пошлин на покупателей нефти в России.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На минувшей неделе, во вторник, он сообщил, что отводит десять дней на достижение соглашения, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня".
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Энергетика, Нефть, Торги, СИНГАПУР, США, РФ, Дональд Трамп, ОПЕК
Нефть дешевеет на прогнозах профицита на рынке к концу года
Цены на нефть слабо снижаются на прогнозах профицита рынка к концу года
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо снижаются во вторник утром на прогнозах профицита на рынке к концу года, следует из данных торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.25 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускается на 0,16%, до 68,65 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,17%, до 66,18 доллара.
"Фундаментальные перспективы нефтяного рынка "медвежьи": увеличение поставок со стороны ОПЕК+ должно обеспечить профицит рынка с четвертого квартала", - передаёт агентство Блумберг со ссылкой на аналитика ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
При этом, по словам аналитика, ключевой фактор, который может повлиять на этот прогноз, это возможность введения вторичных импортных пошлин на покупателей нефти в России.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На минувшей неделе, во вторник, он сообщил, что отводит десять дней на достижение соглашения, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня".