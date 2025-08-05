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Минэнергетики Румынии объявило ЧП из-за загрязненной азербайджанской нефти
Минэнергетики Румынии объявило ЧП из-за загрязненной азербайджанской нефти - 05.08.2025, ПРАЙМ
Минэнергетики Румынии объявило ЧП из-за загрязненной азербайджанской нефти
Министерство энергетики Румынии своим распоряжением объявило чрезвычайное положение с поставками сырой нефти и санкционировало изъятие десятков тысяч тонн нефти | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:54+0300
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КИШИНЕВ, 5 авг — ПРАЙМ. Министерство энергетики Румынии своим распоряжением объявило чрезвычайное положение с поставками сырой нефти и санкционировало изъятие десятков тысяч тонн нефти и дизельного топлива из аварийных запасов Румынии из-за загрязненной азербайджанской нефти. В минэнерго сообщили, что энергокомпания OMV Petrom приняла судно с загрязненной органическими хлоридами азербайджанской сырой нефтью (92 тысяч тонн), загруженное в порту Джейхан (Турция). В связи с этим компания запросила временную выгрузку 80 000 тонн сырой нефти и 30 000 тонн дизельного топлива из резервных запасов для обеспечения непрерывности работы НПЗ Petrobrazi и поддержания баланса на национальном рынке нефтепродуктов. "В этих условиях было выявлено наличие локальной кризисной ситуации, вызванной серьёзными перебоями в поставках сырой нефти. Отпуск нефтепродуктов из аварийных запасов может быть разрешён только в случае объявления чрезвычайной ситуации кризисного уровня, с предварительным уведомлением Европейской комиссии... Министерство энергетики уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию – кризисного уровня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэнерго. Поясняется, что ведомство также разрешило отпуск аварийных запасов из тех, что были созданы OMV Petrom, что "обеспечило бесперебойную работу НПЗ и позволило избежать серьёзных сбоев на национальном топливном рынке".
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нефть, газ, румыния, турция, omv, нпз
Энергетика, Нефть, Газ, РУМЫНИЯ, ТУРЦИЯ, OMV, НПЗ
Минэнергетики Румынии объявило ЧП из-за загрязненной азербайджанской нефти
Минэнерго Румынии объявило чрезвычайное положение с поставками сырой нефти
КИШИНЕВ, 5 авг — ПРАЙМ. Министерство энергетики Румынии своим распоряжением объявило чрезвычайное положение с поставками сырой нефти и санкционировало изъятие десятков тысяч тонн нефти и дизельного топлива из аварийных запасов Румынии из-за загрязненной азербайджанской нефти.
В минэнерго сообщили, что энергокомпания OMV Petrom приняла судно с загрязненной органическими хлоридами азербайджанской сырой нефтью (92 тысяч тонн), загруженное в порту Джейхан (Турция). В связи с этим компания запросила временную выгрузку 80 000 тонн сырой нефти и 30 000 тонн дизельного топлива из резервных запасов для обеспечения непрерывности работы НПЗ Petrobrazi и поддержания баланса на национальном рынке нефтепродуктов.
"В этих условиях было выявлено наличие локальной кризисной ситуации, вызванной серьёзными перебоями в поставках сырой нефти. Отпуск нефтепродуктов из аварийных запасов может быть разрешён только в случае объявления чрезвычайной ситуации кризисного уровня, с предварительным уведомлением Европейской комиссии... Министерство энергетики уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию – кризисного уровня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минэнерго.
Поясняется, что ведомство также разрешило отпуск аварийных запасов из тех, что были созданы OMV Petrom, что "обеспечило бесперебойную работу НПЗ и позволило избежать серьёзных сбоев на национальном топливном рынке".
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