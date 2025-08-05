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Saudi Aramco видит рост спроса на нефть в 2025 году - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Saudi Aramco видит рост спроса на нефть в 2025 году
Saudi Aramco видит рост спроса на нефть в 2025 году - 05.08.2025, ПРАЙМ
Saudi Aramco видит рост спроса на нефть в 2025 году
Саудовская Saudi Aramco видит сильный мировой спрос на нефть в текущем году, несмотря на импортные пошлины, введённые с подачи президента США Дональда Трампа,... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:25+0300
2025-08-05T12:25+0300
энергетика
saudi aramco
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Саудовская Saudi Aramco видит сильный мировой спрос на нефть в текущем году, несмотря на импортные пошлины, введённые с подачи президента США Дональда Трампа, заявил глава компании Амин Нассер в ходе конференции с аналитиками. "Если вы посмотрите, например, на Китай, то даже с учетом введения пошлин в отношении Китая спрос в Китае по-прежнему остается на уровне 17,5 миллиона баррелей в сутки с ростом примерно на 200 тысяч баррелей в этом году. Таким образом, рынок здоров с точки зрения спроса, поэтому (импортные пошлины США - ред.) оказывают ограниченное влияние на спрос, и мы продолжим наблюдать рост", - сказал он. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. Затем эта величина была значительно повышена. Позднее стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин снова до 10% на 90 дней с 14 мая. Нассер добавил, что, в соответствии с Годовым статистическим бюллетенем ОПЕК, спрос на нефть в этом году составит 105,8 миллиона баррелей в сутки. А во втором полугодии рост составит 2%. "Так что, если вдуматься, речь идет о более чем 100 миллионах баррелей. Таким образом, это более 2 миллионов баррелей дополнительного спроса", - заключил Нассер.
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saudi aramco, нефть, добыча нефти
Энергетика, Saudi Aramco, Нефть, добыча нефти
12:25 05.08.2025
 
Saudi Aramco видит рост спроса на нефть в 2025 году

Saudi Aramco видит значительный мировой спрос на нефть, несмотря на пошлины Трампа

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Саудовская Saudi Aramco видит сильный мировой спрос на нефть в текущем году, несмотря на импортные пошлины, введённые с подачи президента США Дональда Трампа, заявил глава компании Амин Нассер в ходе конференции с аналитиками.
"Если вы посмотрите, например, на Китай, то даже с учетом введения пошлин в отношении Китая спрос в Китае по-прежнему остается на уровне 17,5 миллиона баррелей в сутки с ростом примерно на 200 тысяч баррелей в этом году. Таким образом, рынок здоров с точки зрения спроса, поэтому (импортные пошлины США - ред.) оказывают ограниченное влияние на спрос, и мы продолжим наблюдать рост", - сказал он.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. Затем эта величина была значительно повышена. Позднее стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин снова до 10% на 90 дней с 14 мая.
Нассер добавил, что, в соответствии с Годовым статистическим бюллетенем ОПЕК, спрос на нефть в этом году составит 105,8 миллиона баррелей в сутки. А во втором полугодии рост составит 2%.
"Так что, если вдуматься, речь идет о более чем 100 миллионах баррелей. Таким образом, это более 2 миллионов баррелей дополнительного спроса", - заключил Нассер.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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ЭнергетикаSaudi AramcoНефтьдобыча нефти
 
 
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