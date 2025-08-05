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Цена нефти Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель - 05.08.2025, ПРАЙМ

Цена нефти Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник днем теряют более 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 68 долларов впервые с 24 июля, свидетельствуют данные | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T13:01+0300

2025-08-05T13:01+0300

2025-08-05T13:03+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем теряют более 1%, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 68 долларов впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.00 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,16% относительно предыдущего закрытия, до 67,96 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 1,33%, до 65,41 доллара.

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нефть