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Нефть дешевеет в пределах 1% в ожидании новых факторов

Нефть дешевеет в пределах 1% в ожидании новых факторов - 05.08.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в пределах 1% в ожидании новых факторов

Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются в пределах 1% в ожидании дальнейших действий США в торговой сфере и недельной статистики по запасам сырья в... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T14:41+0300

2025-08-05T14:41+0300

2025-08-05T14:41+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются в пределах 1% в ожидании дальнейших действий США в торговой сфере и недельной статистики по запасам сырья в Штатах, следует из данных торгов и комментариев экспертов. По состоянию на 14.31 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,79% - до 68,22 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,89%, до 65,7 доллара. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Вторичные санкции могут быть введены против Индии и Китая, которые импортируют российскую нефть. Также в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "существенно повысить" импортные пошлины для Индии в ответ на ее действия по перепродаже российской нефти. "Дальнейшая динамика цен на нефть во многом зависит от решения Трампа", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank Research. Эксперты отмечают, что на стоимость нефти также может влиять ожидаемый переизбыток на рынке осенью. Трейдеры ожидают в среду публикации статистики по запасам этого сырья в США за неделю по 1 августа. За предыдущую неделю, которая завершилась 25 июля, коммерческие запасы нефти в стране выросли сразу на 7,7 миллиона баррелей.

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нефть, рынок, сша, индия, вашингтон, дональд трамп