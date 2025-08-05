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Счетная палата оценила исполнение бюджета в сфере образования - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Счетная палата оценила исполнение бюджета в сфере образования
Счетная палата оценила исполнение бюджета в сфере образования - 05.08.2025, ПРАЙМ
Счетная палата оценила исполнение бюджета в сфере образования
Счетная палата РФ проанализировала исполнение бюджета в сфере образования в 2024 году, проверив Минобрнауки РФ, НИЦ "Курчатовский институт" и Российский центр... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T00:19+0300
2025-08-05T00:19+0300
экономика
россия
общество
рф
счетная палата
минобрнауки
ниц "курчатовский институт"
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проанализировала исполнение бюджета в сфере образования в 2024 году, проверив Минобрнауки РФ, НИЦ "Курчатовский институт" и Российский центр научной информации (РЦНИ), и установила, что расходы ими были исполнены на высоком уровне, следует из материалов. "В отчетном году все проверенные объекты на высоком уровне исполнили свои расходы: министерство – на 99,9%, Курчатовский институт и РЦНИ – на 100%", - говорится в материалах. Высокие результаты по уровню исполнения расходов отмечаются и по национальному проекту "Наука и университеты" (100%). "Федеральным законом № 540-ФЗ (с изменениями) расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий НП утверждены на 2024 год в объеме 160 276,5 млн рублей. Объем бюджетных ассигнований СБР уменьшен на 670,1 млн рублей (на 0,4 %) и составил 159 594,4 млн рублей. Кассовое исполнение расходов составило 159 546,9 млн рублей (около 100%)", - отмечается в отчете. Высокому уровню кассового исполнения расходов по национальному проекту в 2024 году (99,97%) способствовало уменьшение бюджетных ассигнований в четвертом квартале 2024 года на 4,7%, в том числе в декабре 2024 года, указывает в отчете Счетная палата. А в 2023 году кассовое исполнение расходов по нацпроекту составило 99,95%. В ходе проверки Счетная палата указала на недостатки работы Минобрнауки по планированию капитальных вложений. В 2024 году министерством были списаны затраты на разработку проектной документации по 18 объектам на сумму 254 миллиона рублей, а также подготовлена к списанию проектная документация по 15 объектам, на подготовку которой было потрачено 1,2 миллиарда рублей. "Данный факт свидетельствует о недостатках в работе при планировании капитальных вложений", - отмечается в отчете. Отдельные нарушения Счетная палата отметила в Курчатовском институте при выполнении контрактов (в части претензионной работы) и распоряжении федеральным имуществом, касающихся несвоевременной оплаты коммунальных услуг, однако часть нарушений исправлена в ходе проверки. В РЦНИ основные нарушения были связаны с ведением бухгалтерского учета и отчетности, отмечает ведомство.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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россия, общество , рф, счетная палата, минобрнауки, ниц "курчатовский институт"
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Счетная палата, Минобрнауки, НИЦ "Курчатовский институт"
00:19 05.08.2025
 
Счетная палата оценила исполнение бюджета в сфере образования

Счетная палата проанализировала исполнение бюджета в сфере образования в 2024 году

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проанализировала исполнение бюджета в сфере образования в 2024 году, проверив Минобрнауки РФ, НИЦ "Курчатовский институт" и Российский центр научной информации (РЦНИ), и установила, что расходы ими были исполнены на высоком уровне, следует из материалов.
"В отчетном году все проверенные объекты на высоком уровне исполнили свои расходы: министерство – на 99,9%, Курчатовский институт и РЦНИ – на 100%", - говорится в материалах.
Высокие результаты по уровню исполнения расходов отмечаются и по национальному проекту "Наука и университеты" (100%). "Федеральным законом № 540-ФЗ (с изменениями) расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий НП утверждены на 2024 год в объеме 160 276,5 млн рублей. Объем бюджетных ассигнований СБР уменьшен на 670,1 млн рублей (на 0,4 %) и составил 159 594,4 млн рублей. Кассовое исполнение расходов составило 159 546,9 млн рублей (около 100%)", - отмечается в отчете.
Высокому уровню кассового исполнения расходов по национальному проекту в 2024 году (99,97%) способствовало уменьшение бюджетных ассигнований в четвертом квартале 2024 года на 4,7%, в том числе в декабре 2024 года, указывает в отчете Счетная палата. А в 2023 году кассовое исполнение расходов по нацпроекту составило 99,95%.
В ходе проверки Счетная палата указала на недостатки работы Минобрнауки по планированию капитальных вложений. В 2024 году министерством были списаны затраты на разработку проектной документации по 18 объектам на сумму 254 миллиона рублей, а также подготовлена к списанию проектная документация по 15 объектам, на подготовку которой было потрачено 1,2 миллиарда рублей. "Данный факт свидетельствует о недостатках в работе при планировании капитальных вложений", - отмечается в отчете.
Отдельные нарушения Счетная палата отметила в Курчатовском институте при выполнении контрактов (в части претензионной работы) и распоряжении федеральным имуществом, касающихся несвоевременной оплаты коммунальных услуг, однако часть нарушений исправлена в ходе проверки. В РЦНИ основные нарушения были связаны с ведением бухгалтерского учета и отчетности, отмечает ведомство.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФСчетная палатаМинобрнаукиНИЦ "Курчатовский институт"
 
 
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