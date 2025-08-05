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В Кремле прокомментировали ситуацию с покупкой Индией российской нефти
В Кремле прокомментировали ситуацию с покупкой Индией российской нефти - 05.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ситуацию с покупкой Индией российской нефти
Суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с покупкой... | 05.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с покупкой российской нефти Индией. Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности. "Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству и сами выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые в интересах той или иной страны", - сказал Песков журналистам на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
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Экономика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, МИД, ЕС
В Кремле прокомментировали ситуацию с покупкой Индией российской нефти
Песков: суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с покупкой российской нефти Индией.
Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти, примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности.
"Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству и сами выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые в интересах той или иной страны", - сказал Песков журналистам на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках. Ранее издание Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler сообщало, что импорт Индией нефти из России в июне вырос до 11-месячного максимума. Рост закупок произошел после усиления геополитической напряженности между Израилем и Ираном.
Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ