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Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра
Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра - 05.08.2025, ПРАЙМ
Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра
Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:24+0300
2025-08-05T08:24+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, правый берег Херсонской области, который оккупирует. Пытается строить фортификацию. Строит подземные укрытия для того, чтобы помешать нам освобождать правобережную часть Херсонской области. Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы. Поэтому вот эта борьба постоянная, контрбатарейная, она продолжается. Конечно же, противнику удобнее - правый берег Днепра выше, чем левый. И он находится на более господствующих высотах. И его огневые средства тоже пытаются поражать наши объекты. Но, как только они начинают свою работу, значит уже видно, и по ним наносится ответный удар", - рассказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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общество , россия, херсонская область, черное море, владимир сальдо
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Херсонская область, Черное море, Владимир Сальдо
08:24 05.08.2025
 
Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра

Сальдо: ВСУ строят подземные укрепления на правом берегу Днепра

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, правый берег Херсонской области, который оккупирует. Пытается строить фортификацию. Строит подземные укрытия для того, чтобы помешать нам освобождать правобережную часть Херсонской области. Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы. Поэтому вот эта борьба постоянная, контрбатарейная, она продолжается. Конечно же, противнику удобнее - правый берег Днепра выше, чем левый. И он находится на более господствующих высотах. И его огневые средства тоже пытаются поражать наши объекты. Но, как только они начинают свою работу, значит уже видно, и по ним наносится ответный удар", - рассказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Силы ВСУ массово отказываются штурмовать российские позиции
08:23
 
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯХерсонская областьЧерное мореВладимир Сальдо
 
 
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