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Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра

Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра - 05.08.2025, ПРАЙМ

Сальдо рассказал о попытках ВСУ укрепить правобережье Днепра

Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T08:24+0300

2025-08-05T08:24+0300

2025-08-05T08:24+0300

спецоперация на украине

общество

россия

херсонская область

черное море

владимир сальдо

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, правый берег Херсонской области, который оккупирует. Пытается строить фортификацию. Строит подземные укрытия для того, чтобы помешать нам освобождать правобережную часть Херсонской области. Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы. Поэтому вот эта борьба постоянная, контрбатарейная, она продолжается. Конечно же, противнику удобнее - правый берег Днепра выше, чем левый. И он находится на более господствующих высотах. И его огневые средства тоже пытаются поражать наши объекты. Но, как только они начинают свою работу, значит уже видно, и по ним наносится ответный удар", - рассказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://1prime.ru/20250805/shturm-860322599.html

херсонская область

черное море

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общество , россия, херсонская область, черное море, владимир сальдо