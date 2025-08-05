https://1prime.ru/20250805/shturm-860322599.html

Силы ВСУ массово отказываются штурмовать российские позиции

Силы ВСУ массово отказываются штурмовать российские позиции - 05.08.2025, ПРАЙМ

Силы ВСУ массово отказываются штурмовать российские позиции

Силы ВСУ в Юнаковке и окрестностях на Сумском направлении снизили интенсивность контратак, украинские военные массово отказываются идти на штурм позиций... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T08:23+0300

2025-08-05T08:23+0300

2025-08-05T08:23+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Силы ВСУ в Юнаковке и окрестностях на Сумском направлении снизили интенсивность контратак, украинские военные массово отказываются идти на штурм позиций российских войск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск "Север" в Новоконстантиновке (Перше Травня)", - сказал собеседник агентства. По его словам, "подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156 омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений".

https://1prime.ru/20250804/bastrykin-860301990.html

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общество , россия, всу