Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силы ВСУ массово отказываются штурмовать российские позиции - 05.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250805/shturm-860322599.html
Силы ВСУ массово отказываются штурмовать российские позиции
Силы ВСУ массово отказываются штурмовать российские позиции - 05.08.2025, ПРАЙМ
Силы ВСУ массово отказываются штурмовать российские позиции
Силы ВСУ в Юнаковке и окрестностях на Сумском направлении снизили интенсивность контратак, украинские военные массово отказываются идти на штурм позиций... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:23+0300
2025-08-05T08:23+0300
спецоперация на украине
общество
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860144718_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_407b177f5b5762b3fa17fa0c4b8c5948.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Силы ВСУ в Юнаковке и окрестностях на Сумском направлении снизили интенсивность контратак, украинские военные массово отказываются идти на штурм позиций российских войск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск "Север" в Новоконстантиновке (Перше Травня)", - сказал собеседник агентства. По его словам, "подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156 омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений".
https://1prime.ru/20250804/bastrykin-860301990.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860144718_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4dcc5c4a7bae8bcd2c1de54cc4cedbaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, ВСУ
08:23 05.08.2025
 
Силы ВСУ массово отказываются штурмовать российские позиции

Военные ВСУ отказываются штурмовать позиции России на Сумском направлении

© РИА Новости . Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Силы ВСУ в Юнаковке и окрестностях на Сумском направлении снизили интенсивность контратак, украинские военные массово отказываются идти на штурм позиций российских войск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг группировки войск "Север" в Новоконстантиновке (Перше Травня)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156 омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений".
Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Бастрыкин подсчитал ущерб от преступлений ВСУ в Курской области
Вчера, 15:34
 
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала