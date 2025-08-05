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"Требуется взять". В России назвали финальную точку всей СВО
"Требуется взять". В России назвали финальную точку всей СВО - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Требуется взять". В России назвали финальную точку всей СВО
Взяв под контроль Часов Яр, российская армия значительно приблизила завершение всей спецоперации. ВС РФ осталось взять Константиновку, потом - Славянск, и СВО... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:34+0300
2025-08-05T14:34+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Взяв под контроль Часов Яр, российская армия значительно приблизила завершение всей спецоперации. ВС РФ осталось взять Константиновку, потом - Славянск, и СВО закончится. Такое мнение в беседе с каналом "Царьград" высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов.Он отметил, что российские войска, контролируя высоты в районе Часов Яра, могут поражать большие участки, в том числе Константиновку - следующий стратегический населенный пункт, который требуется взять для освобождения ДНР. "После Константиновки, я думаю, мы приходим к финальной точке всей нашей операции. Там потом на севере — Славянск, и все. То есть славянско-краматорская группировка врага", - предсказал Масликов.
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Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, завершение, прогноз
"Требуется взять". В России назвали финальную точку всей СВО
Эксперт Масликов: взятие российской армией Славянска станет финальной точкой СВО
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Взяв под контроль Часов Яр, российская армия значительно приблизила завершение всей спецоперации. ВС РФ осталось взять Константиновку, потом - Славянск, и СВО закончится. Такое мнение в беседе с каналом "Царьград"
высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов.
Он отметил, что российские войска, контролируя высоты в районе Часов Яра, могут поражать большие участки, в том числе Константиновку - следующий стратегический населенный пункт, который требуется взять для освобождения ДНР.
"После Константиновки, я думаю, мы приходим к финальной точке всей нашей операции. Там потом на севере — Славянск, и все. То есть славянско-краматорская группировка врага", - предсказал Масликов.
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