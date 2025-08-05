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"Требуется взять". В России назвали финальную точку всей СВО

"Требуется взять". В России назвали финальную точку всей СВО - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Требуется взять". В России назвали финальную точку всей СВО

Взяв под контроль Часов Яр, российская армия значительно приблизила завершение всей спецоперации. ВС РФ осталось взять Константиновку, потом - Славянск, и СВО... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T14:34+0300

2025-08-05T14:34+0300

2025-08-05T14:35+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

завершение

прогноз

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Взяв под контроль Часов Яр, российская армия значительно приблизила завершение всей спецоперации. ВС РФ осталось взять Константиновку, потом - Славянск, и СВО закончится. Такое мнение в беседе с каналом "Царьград" высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов.Он отметил, что российские войска, контролируя высоты в районе Часов Яра, могут поражать большие участки, в том числе Константиновку - следующий стратегический населенный пункт, который требуется взять для освобождения ДНР. "После Константиновки, я думаю, мы приходим к финальной точке всей нашей операции. Там потом на севере — Славянск, и все. То есть славянско-краматорская группировка врага", - предсказал Масликов.

https://1prime.ru/20250728/svo-860030034.html

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конфликт на украине, завершение, прогноз