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"Русские не безобидны". В Европе обвинили Россию в своих грехах

"Русские не безобидны". В Европе обвинили Россию в своих грехах - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Русские не безобидны". В Европе обвинили Россию в своих грехах

Что бы ни говорили политики, на самом деле запасы вооружений у государств-членов Североатлантического альянса подходят к концу, они не были готовы к такому... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T19:07+0300

2025-08-05T19:07+0300

2025-08-05T19:40+0300

спецоперация на украине

европа

нато

военная помощь украине

россия

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Что бы ни говорили политики, на самом деле запасы вооружений у государств-членов Североатлантического альянса подходят к концу, они не были готовы к такому конфликту, кокой возник на Украине, тем более, на ряде оборонных заводов в Европе произошли "подозрительные пожары". Об этом в эфире YouTube-канала Fréquence Populaire Media рассказал полковник Вооруженных сил Франции в отставке Эрве Карресс.Комментируя вопрос европейской военной помощи Украине, он заявил: "Да, есть много заявлений, но на самом деле в материальном плане западная поддержка становится все более и более сложной по той простой причине, что запасов больше нет".Вместе с тем Карресс отметил, что "западное промышленное производство не работает".После этого он пояснил, словно оправдываясь, что конфликт столь высокой интенсивности застал натовские страны врасплох - они к такому сценарию не готовились.При этом полковник недвусмысленно напомнил, что сразу на ряде заводов в Болгарии и ФРГ произошли "подозрительные пожары", хотя ЧП на оборонных заводах случаются очень редко."Мы не можем приписать русским все земные беды, но они не безобидны", - подчеркнул Карресс.

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европа, нато, военная помощь украине, россия