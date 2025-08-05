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Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными - 05.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/torgovlya-860339393.html
Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными
Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными - 05.08.2025, ПРАЙМ
Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными
Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными. Об этом заявил официальный... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:53+0300
2025-08-05T12:59+0300
экономика
нефть
россия
индия
сша
запад
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти и примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности. "Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами... Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что заявления и угрозы со стороны некоторых стран Запада в отношении суверенных стран являются попытками вынудить эти государства прекратить торговые отношения с Россией.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
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нефть, россия, индия, сша, запад, дмитрий песков, дональд трамп, мид, ес
Экономика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, МИД, ЕС
12:53 05.08.2025 (обновлено: 12:59 05.08.2025)
 
Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными

Песков назвал требования прекратить торговые отношения с Россией незаконными

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти и примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности.
"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами... Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что заявления и угрозы со стороны некоторых стран Запада в отношении суверенных стран являются попытками вынудить эти государства прекратить торговые отношения с Россией.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ
11:09
 
ЭкономикаНефтьРОССИЯИНДИЯСШАЗАПАДДмитрий ПесковДональд ТрампМИДЕС
 
 
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