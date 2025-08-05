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Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными

Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными - 05.08.2025, ПРАЙМ

Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными

Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными. Об этом заявил официальный... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:53+0300

2025-08-05T12:53+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти и примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности. "Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами... Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что заявления и угрозы со стороны некоторых стран Запада в отношении суверенных стран являются попытками вынудить эти государства прекратить торговые отношения с Россией.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.

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нефть, россия, индия, сша, запад, дмитрий песков, дональд трамп, мид, ес