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Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными
Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными - 05.08.2025, ПРАЙМ
Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными
Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными. Об этом заявил официальный... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:53+0300
2025-08-05T12:53+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти и примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности. "Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами... Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что заявления и угрозы со стороны некоторых стран Запада в отношении суверенных стран являются попытками вынудить эти государства прекратить торговые отношения с Россией.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
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Экономика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, МИД, ЕС
Песков назвал требования прекратить торговлю с Россией незаконными
Песков назвал требования прекратить торговые отношения с Россией незаконными
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Требования прекратить торговые отношения с Россией, предъявляемые к различным странам со стороны Запада, являются незаконными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна считает необоснованными и неблагоразумными нападки со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти и примет меры для защиты своих интересов и экономической безопасности.
"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами... Мы не считаем такие заявления законными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле угрозу для экспорта российских энергоносителей.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что заявления и угрозы со стороны некоторых стран Запада в отношении суверенных стран являются попытками вынудить эти государства прекратить торговые отношения с Россией.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
Угрозы Трампа в адрес Индии не испортят ее отношения с Россией, пишут СМИ