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Падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО, заявил Трамп - 05.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250805/tramp-860346548.html
Падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО, заявил Трамп
Падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО, заявил Трамп - 05.08.2025, ПРАЙМ
Падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО, заявил Трамп
Снижение мировых цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:28+0300
2025-08-05T15:35+0300
экономика
сша
дональд трамп
нефть
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп."Если нефть подешевеет ещё на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина - ред.) не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC News.Американский лидер также заявил, что намерен существенно повысить пошлины в отношении Индии в ближайшие 24 часа из-за закупок страной нефти из России."Мы остановились на 25%, но, я думаю, что я очень существенно повышу их (пошлины в отношении Индии - ред.) в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть", - отметил глава Белого дома.
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сша, дональд трамп, нефть
Экономика, США, Дональд Трамп, Нефть
15:28 05.08.2025 (обновлено: 15:35 05.08.2025)
 
Падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО, заявил Трамп

Трамп: падение цен на нефть заставит Россию прекратить спецоперацию на Украине

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
"Если нефть подешевеет ещё на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина - ред.) не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC News.
Американский лидер также заявил, что намерен существенно повысить пошлины в отношении Индии в ближайшие 24 часа из-за закупок страной нефти из России.
"Мы остановились на 25%, но, я думаю, что я очень существенно повышу их (пошлины в отношении Индии - ред.) в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть", - отметил глава Белого дома.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Нефть дешевеет в пределах 1% в ожидании новых факторов
14:41
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампНефть
 
 
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