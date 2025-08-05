https://1prime.ru/20250805/tramp-860346548.html

Падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО, заявил Трамп

Падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО, заявил Трамп - 05.08.2025, ПРАЙМ

Падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО, заявил Трамп

Снижение мировых цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T15:28+0300

2025-08-05T15:28+0300

2025-08-05T15:35+0300

экономика

сша

дональд трамп

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть еще на 10 долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп."Если нефть подешевеет ещё на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина - ред.) не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC News.Американский лидер также заявил, что намерен существенно повысить пошлины в отношении Индии в ближайшие 24 часа из-за закупок страной нефти из России."Мы остановились на 25%, но, я думаю, что я очень существенно повышу их (пошлины в отношении Индии - ред.) в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть", - отметил глава Белого дома.

https://1prime.ru/20250805/neft-860344188.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, нефть