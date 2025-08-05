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Украину предупредили, что ВСУ могут оказаться в "огромнейшем котле"
Украину предупредили, что ВСУ могут оказаться в "огромнейшем котле" - 05.08.2025, ПРАЙМ
Украину предупредили, что ВСУ могут оказаться в "огромнейшем котле"
ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T23:22+0300
2025-08-05T23:22+0300
2025-08-05T23:22+0300
спецоперация на украине
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ЛУГАНСК, 5 авг - ПРАЙМ. ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг. "Украинские боевики серьезно засели в Константиновке, скорее всего, они готовятся к длительной обороне населенного пункта, но с ними это может сыграть злую шутку, как и на других направлениях, поскольку продвижение западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и, по сути, украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о положении дел ВСУ в районе Константиновки. Ранее Марочко заявлял, что после освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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всу, "котел", экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, "котел", экспертное мнение
Украину предупредили, что ВСУ могут оказаться в "огромнейшем котле"
Марочко: ВСУ могут оказаться в "огромнейшем котле" после выхода из Часова Яра
ЛУГАНСК, 5 авг - ПРАЙМ. ВСУ, закрепившись в Константиновке после отступления из Часова Яра в Донбассе, могут оказаться в "огромнейшем котле", сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг.
"Украинские боевики серьезно засели в Константиновке, скорее всего, они готовятся к длительной обороне населенного пункта, но с ними это может сыграть злую шутку, как и на других направлениях, поскольку продвижение западнее Часова Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и, по сути, украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о положении дел ВСУ в районе Константиновки.
Ранее Марочко заявлял, что после освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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