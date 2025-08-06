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"Абрау-Дюрсо" в 2025 году надеется на посещаемость на уровне прошлогодней

"Абрау-Дюрсо" в 2025 году надеется на посещаемость на уровне прошлогодней - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Абрау-Дюрсо" в 2025 году надеется на посещаемость на уровне прошлогодней

Курорт "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае в 2025 году надеется на посещаемость на уровне прошлогодней – не менее 600 тысяч туристов, рассказал РИА Новости... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T07:02+0300

2025-08-06T07:02+0300

2025-08-06T07:02+0300

бизнес

туризм

россия

анапа

краснодарский край

абрау-дюрсо

борис титов

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курорт "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае в 2025 году надеется на посещаемость на уровне прошлогодней – не менее 600 тысяч туристов, рассказал РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "Год непростой, но мы надеемся, что повторим результаты прошлого года. Первый квартал с точки зрения турпотока был очень медленный, но сейчас люди поехали, сейчас уже все идет, как положено для разгара сезона, и поэтому мы надеемся, что к концу года мы увидим результаты на уровне прошлого... Мы говорим о цифре 600 тысяч человек, не менее", - сказал Титов. "Мы все ощущаем влияние факторов, общих для туристического рынка в России и для Черноморского побережья. Потому что, во-первых – на нас влияет ситуация с закрытием пляжей в Анапе. Они (приезжающие в Анапу - ред.) составляли очень большую часть наших туристов, кто посещал Абрау-Дюрсо с экскурсиями. Кроме этого, конечно, влияет общеэкономическое состояние в стране, которое заставляет людей больше экономить деньги и класть сбережения на депозиты", - объяснил он. Титов подчеркнул, что пляжи на курорте не закрывались "даже на день". Также он отметил, что "Абрау-Дюрсо" является самым большим в России винным курортом по количеству туристов - только на дегустации приезжают более 200 тысяч человек в год. По словам владельца ГК "Абрау-Дюрсо", сегодня в России винный туризм бурно развивается. "Мы начали развивать туризм с тех пор, как только приобрели завод "Абрау-Дюрсо", сразу оценив весь потенциал и интерес к истории российского виноделия... В 2008 году открыли музей, вернув самобытность историческому зданию, где он расположен. Но кроме этого, мы много что сделали: и тоннели привели в порядок, реконструировали полностью завод - поставили новое оборудование, и с тех пор поток туристов к нам только растет", - добавил Титов. Развивается на курорте и природный туризм - есть более 70 километров эко-троп, а также этно-туризм, связанный с историей местности и Абрауского полуострова. На территории курорта также есть отели, рестораны, исторический интерактивный музей, яхт-клуб, галерея света.

анапа

краснодарский край

абрау-дюрсо

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бизнес, туризм, россия, анапа, краснодарский край, абрау-дюрсо, борис титов