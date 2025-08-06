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Иностранцы предложили забрать простаивающие в России Airbus A320neo
Иностранцы предложили забрать простаивающие в России Airbus A320neo - 06.08.2025, ПРАЙМ
Иностранцы предложили забрать простаивающие в России Airbus A320neo
Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у S7 Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями, которые невозможно обслуживать в России. Об... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:34+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у S7 Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями, которые невозможно обслуживать в России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".Согласно изданию, вероятно, речь может идти и об обмене простаивающих самолетов S7 и других российских перевозчиков на лайнеры иных типов.В начале августа египетская авиакомпания AlMasria и филиппинская SEAIR Int обратились к российским властям — министру транспорта, вице-премьеру Виталию Савельеву и премьер-министру Михаилу Мишустину. Они предложили обсудить передачу им самолетов Airbus A320/321neo, которые сейчас арендует авиакомпания S7, а также разрешить вывоз этих лайнеров из России.Инициатором переговоров выступила черногорская компания MelonAero, которая и направила письма властям и перевозчику (копии писем есть у "Коммерсанта").В обращении к Савельеву MelonAero указала, что современные самолеты требуют регулярного техобслуживания. Если их долго не использовать, в будущем может потребоваться дорогостоящий ремонт для восстановления летной годности.Кроме того, в письме подчеркивается, что пока эти самолеты находятся в России, но не могут полноценно эксплуатироваться, они не приносят экономической выгоды ни государству, ни авиакомпании.
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россия, airbus
Экономика, РОССИЯ, Airbus
Иностранцы предложили забрать простаивающие в России Airbus A320neo
"Ъ": иностранные компании намерены забрать простаивающие в России Airbus A320neo
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ.
Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать у S7 Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями, которые невозможно обслуживать в России. Об этом сообщает
газета "Коммерсантъ".
Согласно изданию, вероятно, речь может идти и об обмене простаивающих самолетов S7 и других российских перевозчиков на лайнеры иных типов.
В начале августа египетская авиакомпания AlMasria и филиппинская SEAIR Int обратились к российским властям — министру транспорта, вице-премьеру Виталию Савельеву и премьер-министру Михаилу Мишустину. Они предложили обсудить передачу им самолетов Airbus A320/321neo, которые сейчас арендует авиакомпания S7, а также разрешить вывоз этих лайнеров из России.
Инициатором переговоров выступила черногорская компания MelonAero, которая и направила письма властям и перевозчику (копии писем есть у "Коммерсанта").
В обращении к Савельеву MelonAero указала, что современные самолеты требуют регулярного техобслуживания. Если их долго не использовать, в будущем может потребоваться дорогостоящий ремонт для восстановления летной годности.
Кроме того, в письме подчеркивается, что пока эти самолеты находятся в России, но не могут полноценно эксплуатироваться, они не приносят экономической выгоды ни государству, ни авиакомпании.
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