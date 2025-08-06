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"Сусуманзолото" объявило о выкупе до 150 своих размещенных акций

"Сусуманзолото" объявило о выкупе до 150 своих размещенных акций - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Сусуманзолото" объявило о выкупе до 150 своих размещенных акций

Золотодобывающая компания "Сусуманзолото" планирует выкупить до 150 тысяч своих размещенных акций по 5 500 рублей за бумагу, сообщило предприятие. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:04+0300

2025-08-06T14:04+0300

2025-08-06T14:04+0300

экономика

"сусуманзолото"

рынок

акции

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Сусуманзолото" планирует выкупить до 150 тысяч своих размещенных акций по 5 500 рублей за бумагу, сообщило предприятие. "Совет директоров общества принял решение о приобретении обществом размещенных акций на следующих условиях... количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа) – не более 150 000 акций; цена приобретения – определить цену приобретения обществом акций в размере 5 500 рублей за 1 акцию", - говорится в материалах компании. Следовательно, "Сусуманзолото" может потратить на выкуп своих акций до 825 миллионов рублей. Отмечается, что акционеры могут подать заявление о продаже обществу акций в период с 26 августа по 30 сентября текущего года. "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото" - золотодобывающая компания, основные активы которой расположены в Магаданской области. Летом 2022 года "Сусуманзолото", а также его дочерние предприятия и структурные подразделения вошли в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) - крупнейшего производителя меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. Согласно ЕГРЮЛ, размер уставного капитала "Сусуманзолота" в рублях составляет 5 221 598.

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"сусуманзолото", рынок, акции