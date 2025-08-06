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Российский рынок акций незначительно снижается днем в среду

Российский рынок акций незначительно снижается днем в среду - 06.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций незначительно снижается днем в среду

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем в среду в ожидании результатов встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T15:05+0300

2025-08-06T15:05+0300

2025-08-06T15:05+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем в среду в ожидании результатов встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.58 мск снижался на 0,03%, до 2 785,59 пункта. Встреча Путина с Уиткоффом завершилась в Кремле, беседа продлилась около 3 часов, сообщили в пресс-службе главы государства. "Рынок сегодня без выраженного движения, основное событие на неделе – встреча Уиткоффа в Кремле, ... соответственно новостной фон по итогам встречи, а также ожидания 8 августа (дедлайн по "ультиматуму Трампа") – основные события, которые будут определять динамику рынка в ближайшие дни", - комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "Все внимание отечественных инвесторов направлено на... встречу прибывшего в Москву спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с представителями российских властей, по результатам которой американский президент примет решение по введению новых санкций против РФ и ее торговых партнеров", - рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам". При этом поступают определенные обнадеживающие сигналы: так, американские СМИ пишут, что объявление жестких мер не является неизбежным, поскольку Трамп все же предпочел бы решить украинский вопрос путем сделки, добавил он. В то же время октябрьский фьючерс нефти марки Brent дорожал на 1,49%, до 68,65 доллара за баррель. "На рынке нефти беспокойство вызывает возможное сокращение спроса на энергоресурсы в условиях ослабления глобальной экономики, несмотря на продолжающееся наращивание добычи странами ОПЕК+. Восемь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов остаются на низком уровне, что способствует сохранению волатильности на рынке", - отметил Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В частности, сильно дешевеют акции "Фармсинтеза" (-2,67%), "Татнефть" (префы снижаются на 1,51%, обыкновенные акции – на 1,44%), Мосбиржи (-0,99%), "Сургутнефтегаза" (-0,88%), префы "Башнефти" (-1,44%). "Акции "Ростелекома" могут дорожать на фоне собственного прогноза, предполагающего достижение свободного денежного потока по итогам текущего года в 20 миллиардов рублей. Реализация этих ожиданий может позитивно сказаться на дивиденде за 2025 год. Интерес к покупке этих акций связан с выплатами за 2024 год: 12 августа закрывается реестр на их получение", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дорожают акции "Ростелекома" (+3,43%), "Россетей" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,54%), ОГК-2 (+1,18%), ПИКа (+1,05%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает, что на закрытии индекс будет находиться в диапазоне 2750–2800 пунктов. "Мы полагаем, что российский рынок акций завершит текущую торговую сессию вблизи уровня вчерашнего закрытия, однако многое будет зависеть от геополитических новостей, в частности от итогов упомянутой выше встречи и возможных комментариев Трампа", - заключил Додонов из ФГ "Финам".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, российский рынок акций