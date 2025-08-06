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Российский рынок акций показал снижение
Российский рынок акций показал снижение - 06.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал снижение
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T19:02+0300
2025-08-06T19:02+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,78% - до 2764,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,83%, до 1148,66 пункта, долларовый РТС - на 0,96%, до 1086,05 пункта.
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торги, российский рынок акций, снижение
Экономика, Торги, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций показал снижение
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,78%
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,78% - до 2764,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,83%, до 1148,66 пункта, долларовый РТС - на 0,96%, до 1086,05 пункта.
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе