https://1prime.ru/20250806/aktsii-860395449.html

Российский рынок акций показал снижение

Российский рынок акций показал снижение - 06.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал снижение

Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T19:02+0300

2025-08-06T19:02+0300

2025-08-06T19:02+0300

экономика

торги

российский рынок акций

снижение

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/70/841357056_0:91:2400:1441_1920x0_80_0_0_13cf158f5c9476fe2587021c23a55572.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,78%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,78% - до 2764,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,83%, до 1148,66 пункта, долларовый РТС - на 0,96%, до 1086,05 пункта.

https://1prime.ru/20250805/aktsii-860354310.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, российский рынок акций, снижение