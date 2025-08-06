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"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов - 06.08.2025, ПРАЙМ
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"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов
"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов
"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов в сентябре текущего года, и в случае успешного тестирования под нагрузкой планируется запустить... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:19+0300
2025-08-06T14:19+0300
россия
промышленность
якутия
архангельская область
алроса
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. "Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов в сентябре текущего года, и в случае успешного тестирования под нагрузкой планируется запустить серийное производство, сообщила компания. "Алроса" проведет испытания инновационной разработки - универсального высокопроизводительного сепаратора алмазов - в сентябре этого года... Сегодня сепаратор проходит пусконаладку на одной из обогатительных фабрик и в сентябре 2025 будет испытан под нагрузкой. В случае успешного прохождения испытаний компания планирует запустить серийное производство", - говорится в сообщении. Отмечается, что внедрение нового устройства в технологические процессы позволит повысить производительность обогащения кимберлитовой руды до 300 тонн в час, что в четыре раза превышает показатели современных устройств. Сепараторы - это ключевое оборудование, с помощью которого происходит обогащение алмазосодержащего сырья (кимберлитовой руды) с месторождений - в процессе сепарации алмазы отделяются от пустой руды, следует из сообщения. Новая разработка обеспечивает более точное и быстрое извлечение кристаллов. Кроме того, установка очень мобильна по сравнению с предыдущими моделями, подчеркивают в компании. "Проект прошел через сложный этап научных исследований и опытно-конструкторских работ. Многие технологические решения были созданы с нуля - аналогов этому оборудованию в мире нет", - приводятся в релизе слова руководителя Центра инноваций и технологий компании Андрея Насекайлова. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.
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россия, промышленность, якутия, архангельская область, алроса
РОССИЯ, Промышленность, ЯКУТИЯ, Архангельская область, Алроса
14:19 06.08.2025
 
"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов

"Алроса" в сентябре проведет испытания инновационного сепаратора алмазов

© РИА Новости . Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Александр Уткин
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. "Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов в сентябре текущего года, и в случае успешного тестирования под нагрузкой планируется запустить серийное производство, сообщила компания.
"Алроса" проведет испытания инновационной разработки - универсального высокопроизводительного сепаратора алмазов - в сентябре этого года... Сегодня сепаратор проходит пусконаладку на одной из обогатительных фабрик и в сентябре 2025 будет испытан под нагрузкой. В случае успешного прохождения испытаний компания планирует запустить серийное производство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что внедрение нового устройства в технологические процессы позволит повысить производительность обогащения кимберлитовой руды до 300 тонн в час, что в четыре раза превышает показатели современных устройств.
Сепараторы - это ключевое оборудование, с помощью которого происходит обогащение алмазосодержащего сырья (кимберлитовой руды) с месторождений - в процессе сепарации алмазы отделяются от пустой руды, следует из сообщения.
Новая разработка обеспечивает более точное и быстрое извлечение кристаллов. Кроме того, установка очень мобильна по сравнению с предыдущими моделями, подчеркивают в компании.
"Проект прошел через сложный этап научных исследований и опытно-конструкторских работ. Многие технологические решения были созданы с нуля - аналогов этому оборудованию в мире нет", - приводятся в релизе слова руководителя Центра инноваций и технологий компании Андрея Насекайлова.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.
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