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"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов

"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов

"Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов в сентябре текущего года, и в случае успешного тестирования под нагрузкой планируется запустить... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:19+0300

2025-08-06T14:19+0300

2025-08-06T14:19+0300

россия

промышленность

якутия

архангельская область

алроса

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. "Алроса" проведет испытания инновационного сепаратора алмазов в сентябре текущего года, и в случае успешного тестирования под нагрузкой планируется запустить серийное производство, сообщила компания. "Алроса" проведет испытания инновационной разработки - универсального высокопроизводительного сепаратора алмазов - в сентябре этого года... Сегодня сепаратор проходит пусконаладку на одной из обогатительных фабрик и в сентябре 2025 будет испытан под нагрузкой. В случае успешного прохождения испытаний компания планирует запустить серийное производство", - говорится в сообщении. Отмечается, что внедрение нового устройства в технологические процессы позволит повысить производительность обогащения кимберлитовой руды до 300 тонн в час, что в четыре раза превышает показатели современных устройств. Сепараторы - это ключевое оборудование, с помощью которого происходит обогащение алмазосодержащего сырья (кимберлитовой руды) с месторождений - в процессе сепарации алмазы отделяются от пустой руды, следует из сообщения. Новая разработка обеспечивает более точное и быстрое извлечение кристаллов. Кроме того, установка очень мобильна по сравнению с предыдущими моделями, подчеркивают в компании. "Проект прошел через сложный этап научных исследований и опытно-конструкторских работ. Многие технологические решения были созданы с нуля - аналогов этому оборудованию в мире нет", - приводятся в релизе слова руководителя Центра инноваций и технологий компании Андрея Насекайлова. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.

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россия, промышленность, якутия, архангельская область, алроса