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Аналитик рассказал о стабилизации цен на алмазы

Аналитик рассказал о стабилизации цен на алмазы - 06.08.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал о стабилизации цен на алмазы

Цены на алмазы стабилизировались на фоне планов международной корпорации De Beers по сокращению добычи и продаж в 2025 году, такое мнение выразил РИА Новости... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T06:17+0300

2025-08-06T06:17+0300

2025-08-06T06:17+0300

рынок

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юар

de beers

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Цены на алмазы стабилизировались на фоне планов международной корпорации De Beers по сокращению добычи и продаж в 2025 году, такое мнение выразил РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Казаков. С начала лета примерная стоимость алмаза выросла на 2,8% - до 96,17 доллара за карат (по состоянию на 5 августа) - тогда индекс международной алмазной биржи IDEX составлял 93,53 доллара. "Если говорить про индекс алмазов, то мы наблюдаем, что он подрос на 1% за последнюю неделю и на 2% за последний квартал. Это может быть связано с некоторой стабилизацией цен и небольшим отскоком при многолетних минимумах", - ответил Казаков на вопрос о текущих ценах на кристаллы. "Этому, вероятно, способствовал пересмотр вниз плана добычи и продаж алмазов De Beers почти на треть - до 20-23 миллионов карат (ранее - 30-33 миллионов карат) - что существенно для рынка", - добавил он. Казаков уточнил, что в расчете индекса заложены относительно мелкие камни, и поэтому он может быть ниже, чем, например, средняя цена реализации De Beers в 155 долларов за карат за первые шесть месяцев 2025 года. По его словам, сложность ценообразования в алмазах за один карат заключается в том, что на нее сильно влияет средний размер проданного камня - алмазы по 0,2 или 0,5 карата стоят дешевле кристалла в один карат и могут сильно занижать среднее значение реализации по рынку. Согласно отчетности De Beers за первое полугодие текущего года, объем добычи сократился на 23,3% в годовом выражении - до 10,214 миллиона карат. Продажи снизились на 7,8% - до 11,005 миллиона карат. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет более 20 тысяч человек. Anglo American владеет 86% De Beers.

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рынок, промышленность, юар, de beers, "бкс мир инвестиций"