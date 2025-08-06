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Аналитик рассказал о последствиях возможных санкций США против России - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Аналитик рассказал о последствиях возможных санкций США против России
Аналитик рассказал о последствиях возможных санкций США против России - 06.08.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о последствиях возможных санкций США против России
Возможные санкции США против российских энергоресурсов нанесут сильный урон производству Турции из-за отсутствия альтернативы поставкам из РФ, заявил РИА... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T07:17+0300
2025-08-06T07:17+0300
энергетика
экономика
россия
сша
турция
рф
дональд трамп
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АНКАРА, 6 авг - ПРАЙМ. Возможные санкции США против российских энергоресурсов нанесут сильный урон производству Турции из-за отсутствия альтернативы поставкам из РФ, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. США угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. "Возможные санкции могут иметь значительные экономические последствия, учитывая зависимость Турции от российского природного газа как источника энергии. Турецкое промышленное производство сильно пострадает, поскольку альтернатива российскому газу не будет найдена в ближайшее время", - заявил аналитик. По его словам, в среднесрочной перспективе предполагаемая закупка американского сжиженного природного газа (СПГ), который дороже российского, значительно увеличит издержки производства. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
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россия, сша, турция, рф, дональд трамп, дмитрий песков
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, США, ТУРЦИЯ, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
07:17 06.08.2025
 
Аналитик рассказал о последствиях возможных санкций США против России

Политолог Озер: возможные санкции США нанесут сильный урон производству Турции

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АНКАРА, 6 авг - ПРАЙМ. Возможные санкции США против российских энергоресурсов нанесут сильный урон производству Турции из-за отсутствия альтернативы поставкам из РФ, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
США угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер Дональд Трамп отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
"Возможные санкции могут иметь значительные экономические последствия, учитывая зависимость Турции от российского природного газа как источника энергии. Турецкое промышленное производство сильно пострадает, поскольку альтернатива российскому газу не будет найдена в ближайшее время", - заявил аналитик.
По его словам, в среднесрочной перспективе предполагаемая закупка американского сжиженного природного газа (СПГ), который дороже российского, значительно увеличит издержки производства.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯСШАТУРЦИЯРФДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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