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В Белом доме рассказали о будущем объявлении Apple по инвестициям в США

В Белом доме рассказали о будущем объявлении Apple по инвестициям в США - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Белом доме рассказали о будущем объявлении Apple по инвестициям в США

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox Business в среду заявил, что компания Apple, вероятно, сделает... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T17:03+0300

2025-08-06T17:03+0300

2025-08-06T17:03+0300

экономика

apple

сша

технологии

инвестиции

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox Business в среду заявил, что компания Apple, вероятно, сделает объявление о новых инвестициях в производство на территории США. "Они массово возвращаются в страну. Это триллионы долларов обязательств по строительству новых заводов. На самом деле вы, скорее всего, уже сегодня увидите одно из таких заявлений от Apple", - сказал Хассетт. Как передало, в свою очередь, агентство Блумберг со ссылкой на неназванных представителей Белого дома, американский лидер Дональд Трамп вскоре объявит о намерении Apple инвестировать еще 100 миллиардов долларов в расширение производственных мощностей в США. В рамках этой инициативы компания запустит новую программу, направленную на перенос цепочек поставок в Соединенные Штаты и организацию выпуска критически важных компонентов внутри страны, отметило агентство. В администрации назвали предстоящее соглашение с Apple очередной победой американской промышленности и частью экономической повестки "Америка прежде всего", которая, по их словам, уже обеспечила триллионы долларов инвестиций в поддержку рабочих мест и бизнеса в США. В феврале Apple сообщила о планах инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США в течение четырех лет. В эти расходы входят строительство завода по производству серверов для искусственного интеллекта в Техасе и создание около 20 тысяч рабочих мест в данной сфере по всей стране.

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apple, сша, технологии, инвестиции