https://1prime.ru/20250806/asean-860371477.html

В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР

В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР

Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:10+0300

2025-08-06T10:10+0300

2025-08-06T10:12+0300

экономика

россия

азиатско-тихоокеанский регион

малайзия

владимир путин

асеан

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Президент РФ в среду встретится с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в Россию с государственным визитом. "Диалог с АСЕАН – один из приоритетов российской политики в АТР. Малайзийское председательство в АСЕАН в 2025 году способствовало активизации взаимодействия в рамках стратегического партнерства России с Ассоциацией", - говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящим переговорам.В Кремле также отметили, что Россия и Малайзия придерживаются близких позиций по многим глобальным и региональным проблемам, эффективно взаимодействуют в ООН и в рамках других многосторонних форматов.

https://1prime.ru/20250806/rossiya-860371295.html

азиатско-тихоокеанский регион

малайзия

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россия, азиатско-тихоокеанский регион, малайзия, владимир путин, асеан