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В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/asean-860371477.html
В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР
В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР
Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:10+0300
2025-08-06T10:12+0300
экономика
россия
азиатско-тихоокеанский регион
малайзия
владимир путин
асеан
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Президент РФ в среду встретится с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в Россию с государственным визитом. "Диалог с АСЕАН – один из приоритетов российской политики в АТР. Малайзийское председательство в АСЕАН в 2025 году способствовало активизации взаимодействия в рамках стратегического партнерства России с Ассоциацией", - говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящим переговорам.В Кремле также отметили, что Россия и Малайзия придерживаются близких позиций по многим глобальным и региональным проблемам, эффективно взаимодействуют в ООН и в рамках других многосторонних форматов.
https://1prime.ru/20250806/rossiya-860371295.html
азиатско-тихоокеанский регион
малайзия
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россия, азиатско-тихоокеанский регион, малайзия, владимир путин, асеан
Экономика, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, МАЛАЙЗИЯ, Владимир Путин, АСЕАН
10:10 06.08.2025 (обновлено: 10:12 06.08.2025)
 
В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР

Кремль: диалог с АСЕАН является одним из приоритетов политики России в АТР

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Камбоджу (АСЕАН)
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Камбоджу (АСЕАН)
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом.
Президент РФ в среду встретится с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в Россию с государственным визитом.
"Диалог с АСЕАН – один из приоритетов российской политики в АТР. Малайзийское председательство в АСЕАН в 2025 году способствовало активизации взаимодействия в рамках стратегического партнерства России с Ассоциацией", - говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящим переговорам.
В Кремле также отметили, что Россия и Малайзия придерживаются близких позиций по многим глобальным и региональным проблемам, эффективно взаимодействуют в ООН и в рамках других многосторонних форматов.
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Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию
10:08
 
ЭкономикаРОССИЯАзиатско-Тихоокеанский регионМАЛАЙЗИЯВладимир ПутинАСЕАН
 
 
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