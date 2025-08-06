https://1prime.ru/20250806/asean-860371477.html
В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР
В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР
Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:10+0300
2025-08-06T10:10+0300
2025-08-06T10:12+0300
экономика
россия
азиатско-тихоокеанский регион
малайзия
владимир путин
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/83878/38/838783845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d0c42b3ab2cd04ecb3e3a9ec699e798.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Президент РФ в среду встретится с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в Россию с государственным визитом. "Диалог с АСЕАН – один из приоритетов российской политики в АТР. Малайзийское председательство в АСЕАН в 2025 году способствовало активизации взаимодействия в рамках стратегического партнерства России с Ассоциацией", - говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящим переговорам.В Кремле также отметили, что Россия и Малайзия придерживаются близких позиций по многим глобальным и региональным проблемам, эффективно взаимодействуют в ООН и в рамках других многосторонних форматов.
https://1prime.ru/20250806/rossiya-860371295.html
азиатско-тихоокеанский регион
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83878/38/838783845_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_5debdcc760647a93b82769a5b206f78c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азиатско-тихоокеанский регион, малайзия, владимир путин, асеан
Экономика, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, МАЛАЙЗИЯ, Владимир Путин, АСЕАН
В Кремле назвали диалог с АСЕАН одним из приоритетов политики России в АТР
Кремль: диалог с АСЕАН является одним из приоритетов политики России в АТР
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Диалог с АСЕАН является одним из приоритетов российской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом.
Президент РФ в среду встретится с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом, который прибыл в Россию с государственным визитом.
"Диалог с АСЕАН – один из приоритетов российской политики в АТР. Малайзийское председательство в АСЕАН в 2025 году способствовало активизации взаимодействия в рамках стратегического партнерства России с Ассоциацией", - говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящим переговорам.
В Кремле также отметили, что Россия и Малайзия придерживаются близких позиций по многим глобальным и региональным проблемам, эффективно взаимодействуют в ООН и в рамках других многосторонних форматов.
Россия и Малайзия намерены развивать торгово-экономическую кооперацию