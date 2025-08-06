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Биржи АТР преимущественно растут в среду

Биржи АТР преимущественно растут в среду - 06.08.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно растут в среду

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут, японский Nikkei 225 поднимается на фоне динамики... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T07:51+0300

2025-08-06T07:51+0300

2025-08-06T07:51+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут, японский Nikkei 225 поднимается на фоне динамики автопроизводителей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,27%, до 3 627,54 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,55%, до 2 221,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01%, до 24 901 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,21%, до 3 191,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,56%, до 8 819,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,45%, до 40 732,5 пункта. Росту японского индекса способствует оптимизм сектора автопроизводства. Акции Nissan растут в цене на 1,46%, Toyota Motor - на 2,18%, Mazda - на 2,98%, Honda Motor - на 1,81%, Mitsubishi Motors Corp - дорожают на 1,49%, Subaru - на 1,73%. Ранее премьер Японии Сигэру Исиба в ходе заседания бюджетного комитета парламента назвал заключенное с США соглашение по таможенным пошлинам взаимовыгодным. По итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%. Также было достигнуто соглашение о снижении вполовину добавленных пошлин на японские автомобили, что с учетом уже существующих тарифов составит 15%.

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атр, торги, рынок, индексы, азиатско-тихоокеанский регион