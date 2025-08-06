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Фондовые индексы АТР закрылись в среду в плюсе

Фондовые индексы АТР закрылись в среду в плюсе - 06.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в среду в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам среды, свидетельствуют данные торгов. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:51+0300

2025-08-06T11:51+0300

2025-08-06T11:51+0300

экономика

акции

рынок

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам среды, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,45%, до 3 633,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,74%, до 2 225,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,03%, до 24 910,63 пункта. Южнокорейский KOSPI символически поднялся - до 3 198,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,84%, до 8 843,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 40 812,5 пункта. Трейдеры продолжают оценивать новости, связанные с мировой торговой политикой. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат договор, отметив, что страны "очень близки" к этому. Инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции южнокорейского стартапа в сфере косметических средств APR подскочили в цене на 11,3%. Компания сообщила, что ее квартальная операционная прибыль увеличилась втрое в годовом выражении.

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акции, рынок, азиатско-тихоокеанский регион