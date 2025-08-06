https://1prime.ru/20250806/audi-860375508.html

Audi рассматривает открытие первого завода в США

Audi рассматривает открытие первого завода в США - 06.08.2025, ПРАЙМ

Audi рассматривает открытие первого завода в США

Немецкий автопроизводитель Audi разрабатывает новую стратегию в отношении США и рассматривает возможность строительства первого завода в этой стране на фоне... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:24+0300

2025-08-06T11:24+0300

2025-08-06T11:24+0300

бизнес

сша

германия

европа

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

audi

ес

handelsblatt

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi разрабатывает новую стратегию в отношении США и рассматривает возможность строительства первого завода в этой стране на фоне заключения торговой сделки между ЕС и США, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на трех лиц, знакомых с ситуацией. "Audi работает над новой стратегией (в отношении – ред.) США после соглашения по пошлинам между Европейским союзом и США. Среди прочего, автомобильный бренд премиум-класса рассматривает возможность открытия завода в США", - говорится в материале. Новое производство на 150-200 тысяч автомобилей в год может появиться в городе Чаттануга американского штата Теннесси, где уже работает завод немецкого автоконцерна Volkswagen (VW), которому принадлежит Audi, уточняет издание. Выбор этого места может помочь значительно снизить временные и материальные издержки, так как материнская компания взяла бы на себя планирование строительства и создание логистической инфраструктуры, отмечается в статье. "В настоящее время мы рассматриваем различные сценарии (локализации производства в США – ред.). Мы уверены, что в координации с концерном Volkswagen примем решение о том, как это конкретно будет выглядеть, еще в этом году", - приводит издание заявление Audi. По словам высокопоставленного представителя VW, реализация планов будет зависеть от результатов идущих в данный момент переговоров между главой концерна Оливером Блюме и американским правительством, сообщает Handelsblatt. По сведениям газеты, участники переговоров могут увязать инвестиции автопроизводителя в экономику США со снижением для него импортных пошлин, а строительство нового завода как раз и будет рассматриваться в качестве крупного вложения. В случае открытия нового производства концерн рассчитывает увеличить продажи в США с чуть менее 200 тысяч до 300-400 тысяч автомобилей в год. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки. В мае председатель правления Volkswagen AG Оливер Блюме сообщил, что концерн ведет переговоры с американским министерством торговли об урегулировании разногласий в связи с пошлинами и предлагает взамен дополнительные инвестиции в США. Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике.

https://1prime.ru/20250317/audi-855861594.html

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бизнес, сша, германия, европа, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, audi, ес, handelsblatt