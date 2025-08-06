https://1prime.ru/20250806/benzin-860383409.html

Стоимость бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический рекорд - 06.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость бензина Аи-95 на бирже вновь побила исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд, в среду она превысила 78 тысяч рублей за тонну, в то время как цена... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:14+0300

2025-08-06T14:14+0300

2025-08-06T14:14+0300

экономика

россия

фас рф

бензин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторический рекорд, в среду она превысила 78 тысяч рублей за тонну, в то время как цена на Аи-92 перешагнула отсечку, при которой демпфер обнуляется, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,09% - до 78 816 рублей за тонну. Цена на марку Аи-92 выросла на 0,45%, до 67 620 рублей за тонну, что выше максимальной отметки, при которой демпфер не выплачивается. Демпфер платится в пользу нефтяников, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной). При этом если в среднем за месяц цена выше отсечки на 10% на бензин и на 20% на дизельное топливо, то выплаты обнуляются. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива. Следовательно, для получения компенсаций компании должны продавать бензин Аи-92 и дизтопливо в среднем не дороже 66 495 и 68 640 рублей за тонну соответственно. Летнее дизельное топливо в среду тоже подорожало - на 0,25%, до 58 452 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,6%, до 23 139 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 6,99%, до 19 799 рублей. При этом авиакеросин подешевел на незначительные 0,01% - до 70 981 рубля за тонну. Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

https://1prime.ru/20250804/fas--860308386.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, бензин