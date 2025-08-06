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В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин

В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин

Темпы роста цен на бензин в России опережают инфляцию, но в целом топливный рынок стабилен, коммерческие запасы находятся вблизи рекордных значений, сообщили в... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T19:09+0300

2025-08-06T19:09+0300

2025-08-06T19:10+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Темпы роста цен на бензин в России опережают инфляцию, но в целом топливный рынок стабилен, коммерческие запасы находятся вблизи рекордных значений, сообщили в Минэнерго. "Динамика цен на бензин несколько опережает инфляцию", - заявили в министерстве. При этом в целом "рынок нефтепродуктов демонстрирует устойчивую стабильность", считают в Минэнерго. "Объемы коммерческих запасов бензина и дизельного топлива соответствуют сезонным нормам и находятся вблизи рекордных значений, что гарантирует надежное обеспечение внутреннего спроса", - добавили там. По данным Росстата, бензин на российских заправках с 28 июля по 4 августа выросла на 0,28%, или на 17 копеек - до 61,19 рубля за литр. В то время как цена на дизельное топливо снизилась на 0,01%, или на 1 копейку - до 71,49 рубля за литр. Общая дефляция в стране с 29 июля по 4 августа составила 0,13%.

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