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В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин - 06.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250806/benzin-860395737.html
В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин
В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин
Темпы роста цен на бензин в России опережают инфляцию, но в целом топливный рынок стабилен, коммерческие запасы находятся вблизи рекордных значений, сообщили в... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T19:09+0300
2025-08-06T19:10+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Темпы роста цен на бензин в России опережают инфляцию, но в целом топливный рынок стабилен, коммерческие запасы находятся вблизи рекордных значений, сообщили в Минэнерго. "Динамика цен на бензин несколько опережает инфляцию", - заявили в министерстве. При этом в целом "рынок нефтепродуктов демонстрирует устойчивую стабильность", считают в Минэнерго. "Объемы коммерческих запасов бензина и дизельного топлива соответствуют сезонным нормам и находятся вблизи рекордных значений, что гарантирует надежное обеспечение внутреннего спроса", - добавили там. По данным Росстата, бензин на российских заправках с 28 июля по 4 августа выросла на 0,28%, или на 17 копеек - до 61,19 рубля за литр. В то время как цена на дизельное топливо снизилась на 0,01%, или на 1 копейку - до 71,49 рубля за литр. Общая дефляция в стране с 29 июля по 4 августа составила 0,13%.
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минэнерго рф, цены, инфляция
Экономика, Минэнерго РФ, цены, инфляция
19:09 06.08.2025 (обновлено: 19:10 06.08.2025)
 
В Минэнерго сделали заявление о росте цен на бензин

Минэнерго: рост цен на бензин несколько опережает инфляцию, но рынок стабилен

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Темпы роста цен на бензин в России опережают инфляцию, но в целом топливный рынок стабилен, коммерческие запасы находятся вблизи рекордных значений, сообщили в Минэнерго.
"Динамика цен на бензин несколько опережает инфляцию", - заявили в министерстве. При этом в целом "рынок нефтепродуктов демонстрирует устойчивую стабильность", считают в Минэнерго.
"Объемы коммерческих запасов бензина и дизельного топлива соответствуют сезонным нормам и находятся вблизи рекордных значений, что гарантирует надежное обеспечение внутреннего спроса", - добавили там.
По данным Росстата, бензин на российских заправках с 28 июля по 4 августа выросла на 0,28%, или на 17 копеек - до 61,19 рубля за литр. В то время как цена на дизельное топливо снизилась на 0,01%, или на 1 копейку - до 71,49 рубля за литр. Общая дефляция в стране с 29 июля по 4 августа составила 0,13%.
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ЭкономикаМинэнерго РФценыинфляция
 
 
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