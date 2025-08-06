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В России узаконили использование беспилотников для земельного надзора

В России узаконили использование беспилотников для земельного надзора - 06.08.2025, ПРАЙМ

В России узаконили использование беспилотников для земельного надзора

В России узаконили использование беспилотников для проведения государственного земельного надзора, говорится в сообщении Росреестра. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:50+0300

2025-08-06T10:50+0300

2025-08-06T10:50+0300

россия

общество

тульская область

росреестр

россельхознадзор

росприроднадзор

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В России узаконили использование беспилотников для проведения государственного земельного надзора, говорится в сообщении Росреестра. Как указывается в нем, правительство России приняло постановление, которое закрепляет практику использования Росреестром, Россельхознадзором и Росприроднадзором беспилотных авиационных систем. В сообщении подчеркивается, что в 2017-2018 годах Росреестром был реализован проект по использованию беспилотников в двух пилотных регионах – Тульской области и Татарстане. В настоящее время Росреестр и его территориальные органы имеют 126 беспилотных воздушных судов. В 2024 году и первом полугодии 2025 года проведено более 2,5 тысячи полетов и обследовано около 143 тысяч гектаров земель.

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тульская область

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