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"Это просто унизительно". Старый "ястреб" пропесочил и Трампа, и Медведева - 06.08.2025, ПРАЙМ
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"Это просто унизительно". Старый "ястреб" пропесочил и Трампа, и Медведева
"Это просто унизительно". Старый "ястреб" пропесочил и Трампа, и Медведева - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Это просто унизительно". Старый "ястреб" пропесочил и Трампа, и Медведева
Недопустимо, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвечал на провокационные посты в социальных сетях заместителя председателя Совета Безопасности... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:14+0300
2025-08-06T17:16+0300
политика
сша
дональд трамп
подводные лодки
дмитрий медведев
джон болтон
мнение
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Недопустимо, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвечал на провокационные посты в социальных сетях заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева и угрожал Российской Федерации, что передислоцирует две ядерные подлодки. С таким заявлением в беседе с Radio Times выступил экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.В частности, он заявил: "Президенту США на стоит на это (посты Медведева - прим. ред.) отвечать... Это просто унизительно для его должности".При этом Болтон, то ли сознательно, то ли по случайности, исказил должность Медведева, назвав его "заместителем секретаря" Совбеза России, у которого практически нет никаких реальных полномочий, особенно для угроз применением ядерного оружия. Но зато, как подчеркнул экс-советник Трампа, "есть много слухов о его отношениях с водкой и кое-чем еще".Затем Болтон снова переключился на бывшего шефа и его решение о передислокации ядерных подлодок, заявив, что место этих субмарин, оснащенных баллистическими ракетами, в той части океана, откуда они "могут поражать цели в России, но довольно далеко"."Если Трамп этого не понимает, занимая пост президента пятый год, это вызывает беспокойство", – подытожил бывший советник.
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сша, дональд трамп, подводные лодки, дмитрий медведев, джон болтон, мнение
Политика, США, Дональд Трамп, подводные лодки, Дмитрий Медведев, Джон Болтон, мнение
17:14 06.08.2025 (обновлено: 17:16 06.08.2025)
 
"Это просто унизительно". Старый "ястреб" пропесочил и Трампа, и Медведева

Болтон: Трампу не следовало отвечать на посты Медведева в соцсетях

© AFP / Fabrice Coffrini% Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
% Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© AFP / Fabrice Coffrini
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Недопустимо, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвечал на провокационные посты в социальных сетях заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева и угрожал Российской Федерации, что передислоцирует две ядерные подлодки. С таким заявлением в беседе с Radio Times выступил экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
В частности, он заявил: "Президенту США на стоит на это (посты Медведева - прим. ред.) отвечать... Это просто унизительно для его должности".
При этом Болтон, то ли сознательно, то ли по случайности, исказил должность Медведева, назвав его "заместителем секретаря" Совбеза России, у которого практически нет никаких реальных полномочий, особенно для угроз применением ядерного оружия. Но зато, как подчеркнул экс-советник Трампа, "есть много слухов о его отношениях с водкой и кое-чем еще".
Затем Болтон снова переключился на бывшего шефа и его решение о передислокации ядерных подлодок, заявив, что место этих субмарин, оснащенных баллистическими ракетами, в той части океана, откуда они "могут поражать цели в России, но довольно далеко".
"Если Трамп этого не понимает, занимая пост президента пятый год, это вызывает беспокойство", – подытожил бывший советник.
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ПолитикаСШАДональд Трампподводные лодкиДмитрий МедведевДжон Болтонмнение
 
 
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