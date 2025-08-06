https://1prime.ru/20250806/bolton-860391387.html

"Это просто унизительно". Старый "ястреб" пропесочил и Трампа, и Медведева

"Это просто унизительно". Старый "ястреб" пропесочил и Трампа, и Медведева - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Это просто унизительно". Старый "ястреб" пропесочил и Трампа, и Медведева

Недопустимо, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвечал на провокационные посты в социальных сетях заместителя председателя Совета Безопасности... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T17:14+0300

2025-08-06T17:14+0300

2025-08-06T17:16+0300

политика

сша

дональд трамп

подводные лодки

дмитрий медведев

джон болтон

мнение

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Недопустимо, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвечал на провокационные посты в социальных сетях заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева и угрожал Российской Федерации, что передислоцирует две ядерные подлодки. С таким заявлением в беседе с Radio Times выступил экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.В частности, он заявил: "Президенту США на стоит на это (посты Медведева - прим. ред.) отвечать... Это просто унизительно для его должности".При этом Болтон, то ли сознательно, то ли по случайности, исказил должность Медведева, назвав его "заместителем секретаря" Совбеза России, у которого практически нет никаких реальных полномочий, особенно для угроз применением ядерного оружия. Но зато, как подчеркнул экс-советник Трампа, "есть много слухов о его отношениях с водкой и кое-чем еще".Затем Болтон снова переключился на бывшего шефа и его решение о передислокации ядерных подлодок, заявив, что место этих субмарин, оснащенных баллистическими ракетами, в той части океана, откуда они "могут поражать цели в России, но довольно далеко"."Если Трамп этого не понимает, занимая пост президента пятый год, это вызывает беспокойство", – подытожил бывший советник.

https://1prime.ru/20250801/tramp-860230150.html

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сша, дональд трамп, подводные лодки, дмитрий медведев, джон болтон, мнение