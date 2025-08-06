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Число китайских продавцов на российских маркетплейсах выросло в два раза - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Число китайских продавцов на российских маркетплейсах выросло в два раза
Число китайских продавцов на российских маркетплейсах выросло в два раза - 06.08.2025, ПРАЙМ
Число китайских продавцов на российских маркетплейсах выросло в два раза
Количество продавцов из Китая, торгующих на российских маркетплейсах, за год увеличилось в два раза, выяснили аналитики из T-Data в совместном исследовании с... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T07:32+0300
2025-08-06T07:32+0300
бизнес
экономика
россия
китай
ozon
wildberries
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Количество продавцов из Китая, торгующих на российских маркетплейсах, за год увеличилось в два раза, выяснили аналитики из T-Data в совместном исследовании с "Т-Бизнес", которое есть у РИА Новости. Аналитики проанализировали динамику числа китайских продавцов, торгующих на маркетплейсах Ozon и Wildberries. "За год - в июне 2024 - июне 2025 - количество селлеров из Китая, торгующих на территории России, увеличилось в два раза", - говорится в материалах исследования. При этом продавцы не из Китая преимущественно выбирают ИП в качестве юридической формы ведения бизнеса, а китайцы чаще отдают предпочтение ООО. "По данным на июнь 2025 года, среди ООО-селлеров доля китайцев достигла 4%, в то время как среди ИП-селлеров она составляет менее 1%", - подчеркнули аналитики. Также в декабре 2024 - январе 2025 годов количество продавцов из Китая увеличивалось (до +2%) в месячном выражении на фоне отрицательной динамики (до -4%) среди продавцов-некитайцев. "Несмотря на замедленные темпы роста в новогодний период, уже в марте произошло восстановление темпов роста количества китайцев (в среднем +7% месяц к месяцу)", - заключили аналитики.
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бизнес, россия, китай, ozon, wildberries
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Ozon, Wildberries
07:32 06.08.2025
 
Число китайских продавцов на российских маркетплейсах выросло в два раза

T-Data: число китайских продавцов на российских маркетплейсах за год выросло в два раза

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Количество продавцов из Китая, торгующих на российских маркетплейсах, за год увеличилось в два раза, выяснили аналитики из T-Data в совместном исследовании с "Т-Бизнес", которое есть у РИА Новости.
Аналитики проанализировали динамику числа китайских продавцов, торгующих на маркетплейсах Ozon и Wildberries.
"За год - в июне 2024 - июне 2025 - количество селлеров из Китая, торгующих на территории России, увеличилось в два раза", - говорится в материалах исследования.
При этом продавцы не из Китая преимущественно выбирают ИП в качестве юридической формы ведения бизнеса, а китайцы чаще отдают предпочтение ООО.
"По данным на июнь 2025 года, среди ООО-селлеров доля китайцев достигла 4%, в то время как среди ИП-селлеров она составляет менее 1%", - подчеркнули аналитики.
Также в декабре 2024 - январе 2025 годов количество продавцов из Китая увеличивалось (до +2%) в месячном выражении на фоне отрицательной динамики (до -4%) среди продавцов-некитайцев.
"Несмотря на замедленные темпы роста в новогодний период, уже в марте произошло восстановление темпов роста количества китайцев (в среднем +7% месяц к месяцу)", - заключили аналитики.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙOzonWildberries
 
 
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