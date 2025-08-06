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Росстат сообщил об усилении дефляции в России
Росстат сообщил об усилении дефляции в России - 06.08.2025, ПРАЙМ
Росстат сообщил об усилении дефляции в России
Недельная дефляция в России за период с 29 июля по 4 августа усилилась до 0,13% после дефляции по 0,05% в предыдущие две недели, с начала года цены выросли на... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T19:05+0300
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экономика
росстат
дефляция
россия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Недельная дефляция в России за период с 29 июля по 4 августа усилилась до 0,13% после дефляции по 0,05% в предыдущие две недели, с начала года цены выросли на 4,37%, сообщил в среду Росстат. "За период с 29 июля по 4 августа 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,87%, с начала месяца – 99,93%, с начала года – 104,37%", - говорится в публикации статистического ведомства. На плодоовощную продукцию на отчетной неделе дефляция продолжилась и составила в среднем 4,6% после 4,1% неделей ранее. В частности подешевел картофель - на 10,8%, капуста - на 9,7%, свекла - на 9,6%, морковь - на 8,4%, лук - на 6,3%, помидоры - на 6%, бананы - на 2,5%, яблоки - на 0,4%. Подорожали огурцы - на 0,3%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на свинину - на 0,6%, пшено - на 0,3%, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, гречку - на 0,2%, мороженую рыбу, подсолнечное масло, маргарин, творог, сыры, муку и хлеб - на 0,1%. Подешевели на отчетной неделе рис - на 0,7%, яйца - на 0,6%, вареные колбасы и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, баранина, пастеризованное молоко, сметана, сахар, овощные консервы для детского питания, печенье и чай - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,3%, зубные щетки - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и стиральные порошки - на 0,3%, хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, туалетную бумагу и гигиенические прокладки - на 0,1%. Электро- и бытовая техника на неделе с 29 июля по 4 августа подорожала: смартфоны - на 1,4%, электропылесосы - на 0,7%, телевизоры - на 0,5%. Стоимость новых отечественных автомобилей не изменилась, иностранных - снизилась на 0,8%. Бензин подорожал на 0,3%, цена на дизельное топливо практически не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 0,7%, трекрезан - на 0,6%, лизобакт - на 0,4%, пенталгин - на 0,3%, анальгин и нимесулид - на 0,2%, активированный уголь и валидол - на 0,1%. Подешевел корвалол (на 0,1%).
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росстат, дефляция, россия
Экономика, Росстат, дефляция, РОССИЯ
Росстат сообщил об усилении дефляции в России
Росстат: недельная дефляция в России с 29 июля по 4 августа усилилась до 0,13%
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Недельная дефляция в России за период с 29 июля по 4 августа усилилась до 0,13% после дефляции по 0,05% в предыдущие две недели, с начала года цены выросли на 4,37%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 29 июля по 4 августа 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,87%, с начала месяца – 99,93%, с начала года – 104,37%", - говорится в публикации статистического ведомства.
На плодоовощную продукцию на отчетной неделе дефляция продолжилась и составила в среднем 4,6% после 4,1% неделей ранее. В частности подешевел картофель - на 10,8%, капуста - на 9,7%, свекла - на 9,6%, морковь - на 8,4%, лук - на 6,3%, помидоры - на 6%, бананы - на 2,5%, яблоки - на 0,4%. Подорожали огурцы - на 0,3%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на свинину - на 0,6%, пшено - на 0,3%, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, гречку - на 0,2%, мороженую рыбу, подсолнечное масло, маргарин, творог, сыры, муку и хлеб - на 0,1%.
Подешевели на отчетной неделе рис - на 0,7%, яйца - на 0,6%, вареные колбасы и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, баранина, пастеризованное молоко, сметана, сахар, овощные консервы для детского питания, печенье и чай - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,3%, зубные щетки - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и стиральные порошки - на 0,3%, хозяйственное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, туалетную бумагу и гигиенические прокладки - на 0,1%.
Электро- и бытовая техника на неделе с 29 июля по 4 августа подорожала: смартфоны - на 1,4%, электропылесосы - на 0,7%, телевизоры - на 0,5%. Стоимость новых отечественных автомобилей не изменилась, иностранных - снизилась на 0,8%. Бензин подорожал на 0,3%, цена на дизельное топливо практически не изменилась.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, левомеколь подорожал на 0,7%, трекрезан - на 0,6%, лизобакт - на 0,4%, пенталгин - на 0,3%, анальгин и нимесулид - на 0,2%, активированный уголь и валидол - на 0,1%. Подешевел корвалол (на 0,1%).
Росстат сообщил данные о дефляции в России