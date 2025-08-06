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Fix Price провел делистинг ГДР с Мосбиржи и "СПБ биржи" - 06.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250806/delisting-860376132.html
Fix Price провел делистинг ГДР с Мосбиржи и "СПБ биржи"
Fix Price провел делистинг ГДР с Мосбиржи и "СПБ биржи" - 06.08.2025, ПРАЙМ
Fix Price провел делистинг ГДР с Мосбиржи и "СПБ биржи"
Ритейлер Fix Price провел делистинг глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) с Московской биржи и "СПБ биржи" с 6 августа 2025 года, говорится в... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:40+0300
2025-08-06T11:40+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price провел делистинг глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) с Московской биржи и "СПБ биржи" с 6 августа 2025 года, говорится в сообщении компании. "Fix Price… сегодня объявляет, что после подачи заявки на исключение из списка 5 июня 2025 года Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"… исключила глобальные депозитарные расписки, представляющие собой акции компании (далее - "ГДР"), из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 6 августа 2025 года", - говорится в сообщении. "Кроме того, на основании решения генерального директора Публичного акционерного общества "СПБ биржа"... ГДР были исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, ... также с 6 августа 2025 года", - добавляется там. ГДР Fix Price продолжат обращаться на Международной бирже Астаны. Fix Price в начале июня объявила о делистинге ГДР с Московской биржи и "СПБ биржи" и начале их обмена на акции "Фикс Прайс". Обмен предоставляет держателям ГДР Fix Price возможность стать акционерами ПАО "Фикс Прайс" – основного операционного актива группы, контролирующего её российский бизнес, и получить ликвидный инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ГДР, в том числе ограничения, связанные с возможностью получения дивидендов и участия в общих собраниях акционеров, объясняла компания. Мосбиржа с 9 июля допустила к торгам акции ПАО "Фикс Прайс". Ожидается, что торги ими начнутся 20 августа. Fix Price в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности, для того, чтобы устранить сложности с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо "Фикс Прайс". AO "Фикс Прайс" стало основным владельцем российских активов компании. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.
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рынок, россия, гдр, астана, кипр, fix price
Экономика, Рынок, РОССИЯ, ГДР, Астана, КИПР, Fix Price
11:40 06.08.2025
 
Fix Price провел делистинг ГДР с Мосбиржи и "СПБ биржи"

Ритейлер Fix Price провел делистинг глобальных депозитарных расписок компании

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Ритейлер Fix Price провел делистинг глобальных депозитарных расписок компании (ГДР) с Московской биржи и "СПБ биржи" с 6 августа 2025 года, говорится в сообщении компании.
"Fix Price… сегодня объявляет, что после подачи заявки на исключение из списка 5 июня 2025 года Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"… исключила глобальные депозитарные расписки, представляющие собой акции компании (далее - "ГДР"), из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 6 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
"Кроме того, на основании решения генерального директора Публичного акционерного общества "СПБ биржа"... ГДР были исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, ... также с 6 августа 2025 года", - добавляется там.
ГДР Fix Price продолжат обращаться на Международной бирже Астаны.
Fix Price в начале июня объявила о делистинге ГДР с Московской биржи и "СПБ биржи" и начале их обмена на акции "Фикс Прайс". Обмен предоставляет держателям ГДР Fix Price возможность стать акционерами ПАО "Фикс Прайс" – основного операционного актива группы, контролирующего её российский бизнес, и получить ликвидный инструмент, на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения, применимые к ГДР, в том числе ограничения, связанные с возможностью получения дивидендов и участия в общих собраниях акционеров, объясняла компания.
Мосбиржа с 9 июля допустила к торгам акции ПАО "Фикс Прайс". Ожидается, что торги ими начнутся 20 августа.
Fix Price в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности, для того, чтобы устранить сложности с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо "Фикс Прайс". AO "Фикс Прайс" стало основным владельцем российских активов компании.
Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. Работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Fix Price сообщил о первых результатах обмена ГДР на российские акции
7 июля, 12:59
 
ЭкономикаРынокРОССИЯГДРАстанаКИПРFix Price
 
 
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