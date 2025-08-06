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Глава РФПИ сделал заявление по итогам встречи Путина с Уиткоффом - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Глава РФПИ сделал заявление по итогам встречи Путина с Уиткоффом
Глава РФПИ сделал заявление по итогам встречи Путина с Уиткоффом - 06.08.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ сделал заявление по итогам встречи Путина с Уиткоффом
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T15:06+0300
2025-08-06T15:46+0300
политика
россия
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москва
сша
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в среду выразил уверенность, что диалог восторжествует. Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он провел встречу с Дмитриевым, а затем с российским президентом в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Дмитриев."Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует", - написал Дмитриев в аккаунте в Х.Позднее Дмитриев добавил, что диалог РФ-США продолжается. "Конструктивный диалог между США и Россией продолжается и имеет решающее значение для глобальной безопасности и мира", - написал он.Ушаков в свою очередь заявил, что стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.
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россия, финансы, москва, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Владимир Путин
15:06 06.08.2025 (обновлено: 15:46 06.08.2025)
 
Глава РФПИ сделал заявление по итогам встречи Путина с Уиткоффом

Глава РФПИ по итогам встречи Путина с Уиткоффом: диалог восторжествует

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в среду выразил уверенность, что диалог восторжествует.
Спецпосланник американского лидера прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Утром он провел встречу с Дмитриевым, а затем с российским президентом в Кремле. Участие в этой встрече приняли помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Дмитриев.
"Спасибо всем за добрые пожелания успешного визита Стивена Уиткоффа в Москву. Диалог восторжествует", - написал Дмитриев в аккаунте в Х.
Позднее Дмитриев добавил, что диалог РФ-США продолжается. "Конструктивный диалог между США и Россией продолжается и имеет решающее значение для глобальной безопасности и мира", - написал он.
Ушаков в свою очередь заявил, что стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
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ПолитикаРОССИЯФинансыМОСКВАСШАКирилл ДмитриевСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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