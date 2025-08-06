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ФНС заблокировала счета Елены Исинбаевой за долги

ФНС заблокировала счета Елены Исинбаевой за долги - 06.08.2025, ПРАЙМ

ФНС заблокировала счета Елены Исинбаевой за долги

Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам двухкратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике россиянки Елены Исинбаевой в банках ВТБ,... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:17+0300

2025-08-06T11:17+0300

2025-08-06T11:17+0300

фнс россии

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам двухкратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике россиянки Елены Исинбаевой в банках ВТБ, "Авангард" и Альфа-банке за задолженность в 283,6 тысячи рублей, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "На 5 августа найдены решения ФНС о приостановлении операций", - говорится в материалах. Причина - непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в установленный 20-дневный срок. В связи с этим налоговый орган принял решение о взыскании задолженности в 283 644 рубля. Согласно данным системы, Исинбаева является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которого связана с арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом исполнительским искусством. Как ИП она была зарегистрирована в январе 2014 года. ФНС уже блокировала счета Исинбаевой в июне. Тогда задолженность ее ИП составляла 818 479 рублей. Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

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фнс россии, счета, банковские счета, финансы