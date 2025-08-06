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Доллар слабеет к евро в среду днем

Доллар слабеет к евро в среду днем - 06.08.2025, ПРАЙМ

Доллар слабеет к евро в среду днем

Курс евро растет к доллару в среду днем после публикации европейской макростатистики, при этом на доллар негативно влияет ожидание ослабления монетарной... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T12:59+0300

2025-08-06T12:59+0300

2025-08-06T12:59+0300

экономика

доллар

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рынок

сша

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару в среду днем после публикации европейской макростатистики, при этом на доллар негативно влияет ожидание ослабления монетарной политики в США, следует из данных торгов. По состоянию на 12.48 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1584 доллара с 1,1575 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время растёт до 147,76 иены с уровня прошлого закрытия в 147,58 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,03% - до 98,73 пункта. Трейдеры продолжают прогнозировать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывает понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%. Ослабление монетарной политики негативно для курса доллара. Впрочем, эксперты также отмечают чрезмерную уверенность рынков в таком исходе. "В настоящий момент, мы считаем, что, возможно, рынок слишком уверен в определенности сентябрьского решения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика "Национального австралийского банка" Рэя Аттрилла (Ray Attrill). Также на пару "доллар-евро" влияет вышедшая макростатистика в Европе. Объем розничных продаж в еврозоне в июне увеличился на 0,3% по сравнению с маем, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%. Но в годовом исчислении показатель поднялся сильнее ожиданий - на 3,1%.

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доллар, евро, рынок, сша