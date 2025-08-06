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Доллар дешевеет к мировым валютам после указа Трампа о пошлинах - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доллар дешевеет к мировым валютам после указа Трампа о пошлинах
Доллар дешевеет к мировым валютам после указа Трампа о пошлинах - 06.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам после указа Трампа о пошлинах
Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем уменьшается после указа президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах на импорт из Индии, следует из | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:31+0300
2025-08-06T17:31+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем уменьшается после указа президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах на импорт из Индии, следует из данных торгов. По состоянию на 17.25 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1633 доллара с 1,1575 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 147,28 иены с уровня прошлого закрытия в 147,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался 0,37% - до 98,39 пункта. Ранее в среду Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Не оказывает заметного давления на евро статистика из еврозоны. Розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 0,3% по сравнению с маем, аналитики ждали роста на 0,4%. А по данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в июне упал на 1% в месячном выражении, прогнозировался, напротив, рост на 1%. Инвесторы ожидают в четверг решения Банка Англии по монетарной политике, регулятор также обновит макроэкономические прогнозы. Аналитики полагают, что центробанк понизит ключевую ставку до 4% годовых с текущих 4,25%.
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доллар, рынок, сша
Экономика, доллар, Рынок, США
17:31 06.08.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам после указа Трампа о пошлинах

Доллар дешевеет к мировым валютам в среду после указа Трампа о новых пошлинах Индии

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем уменьшается после указа президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах на импорт из Индии, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.25 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1633 доллара с 1,1575 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 147,28 иены с уровня прошлого закрытия в 147,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался 0,37% - до 98,39 пункта.
Ранее в среду Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти.
Не оказывает заметного давления на евро статистика из еврозоны. Розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 0,3% по сравнению с маем, аналитики ждали роста на 0,4%.
А по данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в июне упал на 1% в месячном выражении, прогнозировался, напротив, рост на 1%.
Инвесторы ожидают в четверг решения Банка Англии по монетарной политике, регулятор также обновит макроэкономические прогнозы. Аналитики полагают, что центробанк понизит ключевую ставку до 4% годовых с текущих 4,25%.
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Курс юаня на Мосбирже в середине недели продолжает рост к рублю
17:27
 
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