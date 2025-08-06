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Новая Зеландия повысит плату за посещение достопримечательностей - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Новая Зеландия повысит плату за посещение достопримечательностей
Новая Зеландия повысит плату за посещение достопримечательностей - 06.08.2025, ПРАЙМ
Новая Зеландия повысит плату за посещение достопримечательностей
Правительство Новой Зеландии объявило о скором повышении платы за посещение туристических достопримечательностей страны для иностранных путешественников,... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:47+0300
2025-08-06T11:47+0300
туризм
иностранные туристы
новая зеландия
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БАНГКОК, 6 авг – ПРАЙМ. Правительство Новой Зеландии объявило о скором повышении платы за посещение туристических достопримечательностей страны для иностранных путешественников, сообщает новозеландский телеканал 1News. "Правительство объявило, что иностранным туристам вскоре потребуется платить за посещение некоторых из самых известных туристических объектов Новой Зеландии, расположенных на территориях природных заповедников", - сообщает телеканал, поясняя, что в стране не только повышается стоимость за посещение объектов, за которые уже взимается плата, но и вводится для иностранных граждан оплата посещения достопримечательностей, которые раньше были бесплатными для посетителей. "Это означает, что иностранные туристы, посещающие Кафедральную бухту, перевал Тонгариро, тропу Милфорд и гору Аораки (другое название "гора Кука" – ред.), теперь должны будут платить от 20 до 40 новозеландских долларов (от 12 до 24 долларов США) с человека. С граждан Новой Зеландии плата за посещение взиматься не будет", - говорится в сообщении. Правительство также объявило о расширении льгот для развития бизнеса на территории природных заповедников, добавляет 1News. По данным министерства охраны природных ресурсов Новой Зеландии, которые приводит телеканал, иностранцы составляют до 80% посетителей перечисленных заповедных зон. Министерство подсчитало, что вводимые в действие новые сборы с иностранцев за посещение заповедников могут принести доход, составляющий до 62 миллионов долларов в год, которые будут напрямую реинвестированы в сферу природоохраны и инфраструктуры заповедников. "Туристы вносят огромный вклад в нашу экономику, и никто не хочет, чтобы это изменилось", - сказал министр охраны природы Новой Зеландии Тама Потака, слова которого цитирует телеканал. Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон также дал комментарий к введению и повышению платы за помещение заповедников, заявив, что "действительно особенные" для новозеландцев места нуждаются в защите, и отметил, что сборы обеспечат департаменту охраны природы большую поддержку в его работе, сообщает 1News. "Но я много раз слышал от друзей, приезжающих из-за рубежа, как они были шокированы тем, что могут бесплатно посещать некоторые из самых красивых мест в мире", - сказал глава правительства страны, слова которого приводит телеканал.
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туризм, иностранные туристы, новая зеландия
Туризм, иностранные туристы, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
11:47 06.08.2025
 
Новая Зеландия повысит плату за посещение достопримечательностей

1News: в Новой Зеландии объявили о повышении платы за посещение туристических объектов

© fotolia.com / aavideos "Новая Зеландия
Новая Зеландия - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© fotolia.com / aavideos
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БАНГКОК, 6 авг – ПРАЙМ. Правительство Новой Зеландии объявило о скором повышении платы за посещение туристических достопримечательностей страны для иностранных путешественников, сообщает новозеландский телеканал 1News.
"Правительство объявило, что иностранным туристам вскоре потребуется платить за посещение некоторых из самых известных туристических объектов Новой Зеландии, расположенных на территориях природных заповедников", - сообщает телеканал, поясняя, что в стране не только повышается стоимость за посещение объектов, за которые уже взимается плата, но и вводится для иностранных граждан оплата посещения достопримечательностей, которые раньше были бесплатными для посетителей.
"Это означает, что иностранные туристы, посещающие Кафедральную бухту, перевал Тонгариро, тропу Милфорд и гору Аораки (другое название "гора Кука" – ред.), теперь должны будут платить от 20 до 40 новозеландских долларов (от 12 до 24 долларов США) с человека. С граждан Новой Зеландии плата за посещение взиматься не будет", - говорится в сообщении.
Правительство также объявило о расширении льгот для развития бизнеса на территории природных заповедников, добавляет 1News.
По данным министерства охраны природных ресурсов Новой Зеландии, которые приводит телеканал, иностранцы составляют до 80% посетителей перечисленных заповедных зон. Министерство подсчитало, что вводимые в действие новые сборы с иностранцев за посещение заповедников могут принести доход, составляющий до 62 миллионов долларов в год, которые будут напрямую реинвестированы в сферу природоохраны и инфраструктуры заповедников.
"Туристы вносят огромный вклад в нашу экономику, и никто не хочет, чтобы это изменилось", - сказал министр охраны природы Новой Зеландии Тама Потака, слова которого цитирует телеканал.
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон также дал комментарий к введению и повышению платы за помещение заповедников, заявив, что "действительно особенные" для новозеландцев места нуждаются в защите, и отметил, что сборы обеспечат департаменту охраны природы большую поддержку в его работе, сообщает 1News.
"Но я много раз слышал от друзей, приезжающих из-за рубежа, как они были шокированы тем, что могут бесплатно посещать некоторые из самых красивых мест в мире", - сказал глава правительства страны, слова которого приводит телеканал.
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