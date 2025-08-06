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В Египте рассказали о новых направлениях для российских туристов - 06.08.2025, ПРАЙМ
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В Египте рассказали о новых направлениях для российских туристов
В Египте рассказали о новых направлениях для российских туристов - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Египте рассказали о новых направлениях для российских туристов
Российские туристы выбирают новые направления отдыха в Египте, включая оазис Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье, заявил РИА... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:03+0300
2025-08-06T11:03+0300
туризм
бизнес
россия
египет
антон алиханов
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КАИР, 6 авг – ПРАЙМ. Российские туристы выбирают новые направления отдыха в Египте, включая оазис Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи. "Мы начали видеть российских туристов на Северном побережье. Мы видим их в Сиве, а также в местах культурного туризма, до которых раньше было немного далеко (ехать – ред.), например, Луксор и Асуан", - сказал Фатхи. Министр подчеркнул, что в Египте хотят видеть большее количество российских туристов, однако основным вопросом остается число авиарейсов между странами. "Мы знаем условия. Одной из важнейших проблем является авиасообщение. Считаю, что со временем ситуация улучшится. Надеемся, что будет стабильность, спокойствие и мир, чтобы поток туризма из Египта и России вернулся к тому уровню, на котором он был", - добавил Фатхи. В мае глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года. В январе премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов.
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туризм, бизнес, россия, египет, антон алиханов, минпромторг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Антон Алиханов, Минпромторг
11:03 06.08.2025
 
В Египте рассказали о новых направлениях для российских туристов

Министр Фатхи: российские туристы выбирают новые направления отдыха в Египте

© Фото : Unsplash/Jordi Orts SegalesФлаг Египта
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Unsplash/Jordi Orts Segales
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КАИР, 6 авг – ПРАЙМ. Российские туристы выбирают новые направления отдыха в Египте, включая оазис Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи.
"Мы начали видеть российских туристов на Северном побережье. Мы видим их в Сиве, а также в местах культурного туризма, до которых раньше было немного далеко (ехать – ред.), например, Луксор и Асуан", - сказал Фатхи.
Министр подчеркнул, что в Египте хотят видеть большее количество российских туристов, однако основным вопросом остается число авиарейсов между странами.
"Мы знаем условия. Одной из важнейших проблем является авиасообщение. Считаю, что со временем ситуация улучшится. Надеемся, что будет стабильность, спокойствие и мир, чтобы поток туризма из Египта и России вернулся к тому уровню, на котором он был", - добавил Фатхи.
В мае глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года.
В январе премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов.
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ТуризмБизнесРОССИЯЕГИПЕТАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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