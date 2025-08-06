https://1prime.ru/20250806/egipet-860374519.html

В Египте рассказали о новых направлениях для российских туристов

В Египте рассказали о новых направлениях для российских туристов - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Египте рассказали о новых направлениях для российских туристов

Российские туристы выбирают новые направления отдыха в Египте, включая оазис Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье, заявил РИА... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:03+0300

2025-08-06T11:03+0300

2025-08-06T11:03+0300

туризм

бизнес

россия

египет

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fb3d2a63a26c8bdc336427f99336e0c.jpg

КАИР, 6 авг – ПРАЙМ. Российские туристы выбирают новые направления отдыха в Египте, включая оазис Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье, заявил РИА Новости министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи. "Мы начали видеть российских туристов на Северном побережье. Мы видим их в Сиве, а также в местах культурного туризма, до которых раньше было немного далеко (ехать – ред.), например, Луксор и Асуан", - сказал Фатхи. Министр подчеркнул, что в Египте хотят видеть большее количество российских туристов, однако основным вопросом остается число авиарейсов между странами. "Мы знаем условия. Одной из важнейших проблем является авиасообщение. Считаю, что со временем ситуация улучшится. Надеемся, что будет стабильность, спокойствие и мир, чтобы поток туризма из Египта и России вернулся к тому уровню, на котором он был", - добавил Фатхи. В мае глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года. В январе премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов.

https://1prime.ru/20250617/egipet-858564813.html

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, египет, антон алиханов, минпромторг