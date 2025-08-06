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Эксперт оценил влияние смещения Камчатки на судоходство - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил влияние смещения Камчатки на судоходство
Эксперт оценил влияние смещения Камчатки на судоходство - 06.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние смещения Камчатки на судоходство
Смещение Камчатки на почти 2 метра после мощного землетрясения в регионе минимально повлияет на судоходство, такое мнение выразил РИА Новости научный сотрудник... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T03:49+0300
2025-08-06T03:49+0300
экономика
камчатка
ран
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Смещение Камчатки на почти 2 метра после мощного землетрясения в регионе минимально повлияет на судоходство, такое мнение выразил РИА Новости научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов. "После мощного землетрясения на Камчатке, сместившего южную часть полуострова почти на 2 метра, влияние на судоходство и морские линии будет минимальным. Параметры навигации, глубины подходов и маршруты судов в регионе контролируются с высокой точностью, современные навигационные системы быстро вносят необходимые поправки. Сдвиг поверхности сам по себе не вызывает необходимости массового изменения морских маршрутов", - сказал он. Евдокимов добавил, что несмотря на смещение Камчатки, судовые пути, структура рыболовных и грузовых линий останутся прежними. При этом, в случае фиксированных навигационных знаков и портовой инфраструктуры потребуется пересмотр гидрографических карт, но этот процесс стандартизирован при подобных событиях. "Экономические последствия в основном связаны с восстановлением поврежденной инфраструктуры в пострадавших районах и не приведут к значительным перебоям в региональной экономике. В целом, сдвиг Камчатки ощутим с геологической точки зрения, но современные технологические и страховые инструменты позволяют быстро устранить локальные последствия для судоходства и бизнеса", - добавил эксперт. Накануне Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил, что южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения 30 июля сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС.
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192
40
192
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4.7
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камчатка, ран
Экономика, КАМЧАТКА, РАН
03:49 06.08.2025
 
Эксперт оценил влияние смещения Камчатки на судоходство

Эксперт Евдокимов: смещение Камчатки на 2 метра минимально повлияет на судоходство

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Смещение Камчатки на почти 2 метра после мощного землетрясения в регионе минимально повлияет на судоходство, такое мнение выразил РИА Новости научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.
"После мощного землетрясения на Камчатке, сместившего южную часть полуострова почти на 2 метра, влияние на судоходство и морские линии будет минимальным. Параметры навигации, глубины подходов и маршруты судов в регионе контролируются с высокой точностью, современные навигационные системы быстро вносят необходимые поправки. Сдвиг поверхности сам по себе не вызывает необходимости массового изменения морских маршрутов", - сказал он.
Евдокимов добавил, что несмотря на смещение Камчатки, судовые пути, структура рыболовных и грузовых линий останутся прежними. При этом, в случае фиксированных навигационных знаков и портовой инфраструктуры потребуется пересмотр гидрографических карт, но этот процесс стандартизирован при подобных событиях.
"Экономические последствия в основном связаны с восстановлением поврежденной инфраструктуры в пострадавших районах и не приведут к значительным перебоям в региональной экономике. В целом, сдвиг Камчатки ощутим с геологической точки зрения, но современные технологические и страховые инструменты позволяют быстро устранить локальные последствия для судоходства и бизнеса", - добавил эксперт.
Накануне Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил, что южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения 30 июля сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС.
 
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