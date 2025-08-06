https://1prime.ru/20250806/ekspert-860362290.html

Эксперт прокомментировал массовое развитие ВИЭ в России

Эксперт прокомментировал массовое развитие ВИЭ в России - 06.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал массовое развитие ВИЭ в России

Российская энергетика - это, в первую очередь, традиционные нефть и газ, массовое развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) экономически неоправданно,... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T05:31+0300

2025-08-06T05:31+0300

2025-08-06T05:31+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российская энергетика - это, в первую очередь, традиционные нефть и газ, массовое развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) экономически неоправданно, этому не способствуют также география и климат, заявил РИА Новости гендиректор машиностроительной компании ПСМ Андрей Медведев. "Говорить о массовом переходе на возобновляемые источники в России пока преждевременно. Причин несколько. Во-первых, ресурсная база страны делает ВИЭ экономически неоправданными в большинстве регионов. Во-вторых, география и климат не способствуют активному развитию солнечной энергетики: высокая инсоляция наблюдается лишь в отдельных южных регионах", - сказал он. В-третьих, по словам Медведева, российская энергетическая инфраструктура заточена под традиционную генерацию, и ее переоснащение требует значительных инвестиций. А при нынешней ключевой ставке и низком интересе со стороны частного бизнеса это попросту невыгодно, добавил эксперт. "Российская энергетика - это в первую очередь традиционные источники: нефть, газ и производное от них топливо", - подчеркнул Медведев. Он объяснил, что даже центры обработки данных в критических ситуациях полностью зависят от дизельной генерации. Кроме того, локальная дизельная и газовая генерация используется как основной или резервный источник электроэнергии практически на всех месторождениях нефти, газа и полезных ископаемых в РФ. Эксперт отметил, что, конечно, в России есть точечные примеры применения ВИЭ. Например, гибридные станции в удаленных поселках или солнечные панели на юге России, где отсутствуют лимиты на подключение к газу. Но это единичные случаи, продиктованные локальными ограничениями, а не стратегическим поворотом. Как только доступ к газу появляется, компании возвращаются к нему, потому что это дешевле, надежнее и эффективнее. "Были надежды на ESG-стандарты: мол, российские предприятия начнут внедрять ВИЭ ради соответствия международным требованиям. Но после сворачивания экспортных поставок и сокращения взаимодействия с европейскими партнерами и эта мотивация исчезла. В результате проекты по установке солнечных станций откладываются, а уже построенные - простаивают без нужды", - сказал также Медведев. Реальный спрос же сегодня сосредоточен на газовой генерации, которая позволяет одновременно снизить экологическую нагрузку и повысить надежность энергоснабжения. Для перехода на ВИЭ необходима политическая воля и система мер поддержки, так как такие проекты требуют длительного возврата инвестиций и значительных стартовых затрат, особенно в условиях отсутствия международных поставщиков и локального оборудования. Но, так как прямой выгоды в таких решениях нет, пока говорить о масштабном развороте в сторону зеленой энергетики не приходится. "Сегодняшняя реальность - это переориентация с экспорта на внутреннее потребление углеводородов, создание собственной инфраструктуры и фокус на устойчивых и понятных решениях. Альтернатива есть, но пока она не выглядит жизнеспособной в промышленных масштабах", - заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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