Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прокомментировал массовое развитие ВИЭ в России - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250806/ekspert-860362290.html
Эксперт прокомментировал массовое развитие ВИЭ в России
Эксперт прокомментировал массовое развитие ВИЭ в России - 06.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал массовое развитие ВИЭ в России
Российская энергетика - это, в первую очередь, традиционные нефть и газ, массовое развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) экономически неоправданно,... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T05:31+0300
2025-08-06T05:31+0300
энергетика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860362290.jpg?1754447512
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российская энергетика - это, в первую очередь, традиционные нефть и газ, массовое развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) экономически неоправданно, этому не способствуют также география и климат, заявил РИА Новости гендиректор машиностроительной компании ПСМ Андрей Медведев. "Говорить о массовом переходе на возобновляемые источники в России пока преждевременно. Причин несколько. Во-первых, ресурсная база страны делает ВИЭ экономически неоправданными в большинстве регионов. Во-вторых, география и климат не способствуют активному развитию солнечной энергетики: высокая инсоляция наблюдается лишь в отдельных южных регионах", - сказал он. В-третьих, по словам Медведева, российская энергетическая инфраструктура заточена под традиционную генерацию, и ее переоснащение требует значительных инвестиций. А при нынешней ключевой ставке и низком интересе со стороны частного бизнеса это попросту невыгодно, добавил эксперт. "Российская энергетика - это в первую очередь традиционные источники: нефть, газ и производное от них топливо", - подчеркнул Медведев. Он объяснил, что даже центры обработки данных в критических ситуациях полностью зависят от дизельной генерации. Кроме того, локальная дизельная и газовая генерация используется как основной или резервный источник электроэнергии практически на всех месторождениях нефти, газа и полезных ископаемых в РФ. Эксперт отметил, что, конечно, в России есть точечные примеры применения ВИЭ. Например, гибридные станции в удаленных поселках или солнечные панели на юге России, где отсутствуют лимиты на подключение к газу. Но это единичные случаи, продиктованные локальными ограничениями, а не стратегическим поворотом. Как только доступ к газу появляется, компании возвращаются к нему, потому что это дешевле, надежнее и эффективнее. "Были надежды на ESG-стандарты: мол, российские предприятия начнут внедрять ВИЭ ради соответствия международным требованиям. Но после сворачивания экспортных поставок и сокращения взаимодействия с европейскими партнерами и эта мотивация исчезла. В результате проекты по установке солнечных станций откладываются, а уже построенные - простаивают без нужды", - сказал также Медведев. Реальный спрос же сегодня сосредоточен на газовой генерации, которая позволяет одновременно снизить экологическую нагрузку и повысить надежность энергоснабжения. Для перехода на ВИЭ необходима политическая воля и система мер поддержки, так как такие проекты требуют длительного возврата инвестиций и значительных стартовых затрат, особенно в условиях отсутствия международных поставщиков и локального оборудования. Но, так как прямой выгоды в таких решениях нет, пока говорить о масштабном развороте в сторону зеленой энергетики не приходится. "Сегодняшняя реальность - это переориентация с экспорта на внутреннее потребление углеводородов, создание собственной инфраструктуры и фокус на устойчивых и понятных решениях. Альтернатива есть, но пока она не выглядит жизнеспособной в промышленных масштабах", - заключил эксперт.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф
Энергетика, РОССИЯ, РФ
05:31 06.08.2025
 
Эксперт прокомментировал массовое развитие ВИЭ в России

Глава ПСМ Медведев: массовое развитие ВИЭ экономически неоправданно

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российская энергетика - это, в первую очередь, традиционные нефть и газ, массовое развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) экономически неоправданно, этому не способствуют также география и климат, заявил РИА Новости гендиректор машиностроительной компании ПСМ Андрей Медведев.
"Говорить о массовом переходе на возобновляемые источники в России пока преждевременно. Причин несколько. Во-первых, ресурсная база страны делает ВИЭ экономически неоправданными в большинстве регионов. Во-вторых, география и климат не способствуют активному развитию солнечной энергетики: высокая инсоляция наблюдается лишь в отдельных южных регионах", - сказал он.
В-третьих, по словам Медведева, российская энергетическая инфраструктура заточена под традиционную генерацию, и ее переоснащение требует значительных инвестиций. А при нынешней ключевой ставке и низком интересе со стороны частного бизнеса это попросту невыгодно, добавил эксперт.
"Российская энергетика - это в первую очередь традиционные источники: нефть, газ и производное от них топливо", - подчеркнул Медведев. Он объяснил, что даже центры обработки данных в критических ситуациях полностью зависят от дизельной генерации. Кроме того, локальная дизельная и газовая генерация используется как основной или резервный источник электроэнергии практически на всех месторождениях нефти, газа и полезных ископаемых в РФ.
Эксперт отметил, что, конечно, в России есть точечные примеры применения ВИЭ. Например, гибридные станции в удаленных поселках или солнечные панели на юге России, где отсутствуют лимиты на подключение к газу. Но это единичные случаи, продиктованные локальными ограничениями, а не стратегическим поворотом. Как только доступ к газу появляется, компании возвращаются к нему, потому что это дешевле, надежнее и эффективнее.
"Были надежды на ESG-стандарты: мол, российские предприятия начнут внедрять ВИЭ ради соответствия международным требованиям. Но после сворачивания экспортных поставок и сокращения взаимодействия с европейскими партнерами и эта мотивация исчезла. В результате проекты по установке солнечных станций откладываются, а уже построенные - простаивают без нужды", - сказал также Медведев.
Реальный спрос же сегодня сосредоточен на газовой генерации, которая позволяет одновременно снизить экологическую нагрузку и повысить надежность энергоснабжения.
Для перехода на ВИЭ необходима политическая воля и система мер поддержки, так как такие проекты требуют длительного возврата инвестиций и значительных стартовых затрат, особенно в условиях отсутствия международных поставщиков и локального оборудования. Но, так как прямой выгоды в таких решениях нет, пока говорить о масштабном развороте в сторону зеленой энергетики не приходится.
"Сегодняшняя реальность - это переориентация с экспорта на внутреннее потребление углеводородов, создание собственной инфраструктуры и фокус на устойчивых и понятных решениях. Альтернатива есть, но пока она не выглядит жизнеспособной в промышленных масштабах", - заключил эксперт.
 
ЭнергетикаРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала