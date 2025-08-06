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Стоимость евро растет к доллару перед выходом данных по экономике еврозоны - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Стоимость евро растет к доллару перед выходом данных по экономике еврозоны
Стоимость евро растет к доллару перед выходом данных по экономике еврозоны - 06.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость евро растет к доллару перед выходом данных по экономике еврозоны
Евро дорожает к доллару в среду утром перед выходом статистики по розничным продажам в еврозоне, следует из данных торгов. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:18+0300
2025-08-06T08:18+0300
экономика
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Евро дорожает к доллару в среду утром перед выходом статистики по розничным продажам в еврозоне, следует из данных торгов. По состоянию на 8.04 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1581 доллара с 1,1575 доллара за евро. При этом курс доллара к иене на 8.04 мск снижался до 147,4 иены с уровня прошлого закрытия в 147,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,05% - до 98,17 пункта. В среду агентство Евростат опубликует данные по розничным продажам в странах еврозоны. Аналитики предполагают, что их объем в июне увеличился на 0,4% по сравнению с маем.
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рынок, торги, сша, евростат
Экономика, Рынок, Торги, США, Евростат
08:18 06.08.2025
 
Стоимость евро растет к доллару перед выходом данных по экономике еврозоны

Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по розничным продажам в еврозоне

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Евро дорожает к доллару в среду утром перед выходом статистики по розничным продажам в еврозоне, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.04 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1581 доллара с 1,1575 доллара за евро.
При этом курс доллара к иене на 8.04 мск снижался до 147,4 иены с уровня прошлого закрытия в 147,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,05% - до 98,17 пункта.
В среду агентство Евростат опубликует данные по розничным продажам в странах еврозоны. Аналитики предполагают, что их объем в июне увеличился на 0,4% по сравнению с маем.
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