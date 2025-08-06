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Фондовые индексы Европы растут в среду днем
Фондовые индексы Европы растут в среду днем - 06.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут в среду днем
Основные фондовые индексы Европы растут в среду, рисковые настроения на рынках поддерживаются несколькими факторами, в том числе стабильными финансовыми... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T13:10+0300
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экономика
рынок
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду, рисковые настроения на рынках поддерживаются несколькими факторами, в том числе стабильными финансовыми показателями крупных европейских компаний, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 13.03 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,31%, до 9 171,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 7 643,44 пункта, немецкий DAX - на 0,11%, до 23 884,5 пункта. Поддерживают рост индекса DAX акции немецкого оператора рынка недвижимости Vonovia - они дорожают примерно на 3% после того, как компания повысила прогнозы на 2025 год, теперь она ожидает скорректированный показатель EBITDA на уровне верхней границы диапазона 2,7-2,8 миллиарда евро. Vonovia также отметила положительную динамику основных показателей в первой половине 2025 года. "Несмотря на высокие квартальные показатели отдельных компаний, настроения на рынке остаются неустойчивыми, так как инвесторы оценивают реальное влияние пошлин на прибыль и на цепочки поставок", - комментирует агентству Блумберг ситуацию на рынках руководитель отдела стратегии и исследований по нескольким активам Berenberg Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn). "Тем не менее устойчивые показатели значимых европейских компаний и ожидание скорого снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США поддерживают склонность к риску", - добавляет аналитик. В среду статистическое агентство Евростат опубликовало данные по розничным продажам в еврозоне. В июне их объем увеличился на 0,3% по сравнению с маем, слабее прогнозов аналитиков.
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рынок, индексы, европа
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА
Фондовые индексы Европы растут в среду днем
Биржи Европы растут в среду на факторах, поддерживающих склонность инвесторов к риску
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду, рисковые настроения на рынках поддерживаются несколькими факторами, в том числе стабильными финансовыми показателями крупных европейских компаний, следует из биржевых данных и комментария аналитика.
По состоянию на 13.03 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,31%, до 9 171,45 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 7 643,44 пункта, немецкий DAX - на 0,11%, до 23 884,5 пункта.
Поддерживают рост индекса DAX акции немецкого оператора рынка недвижимости Vonovia - они дорожают примерно на 3% после того, как компания повысила прогнозы на 2025 год, теперь она ожидает скорректированный показатель EBITDA на уровне верхней границы диапазона 2,7-2,8 миллиарда евро. Vonovia также отметила положительную динамику основных показателей в первой половине 2025 года.
"Несмотря на высокие квартальные показатели отдельных компаний, настроения на рынке остаются неустойчивыми, так как инвесторы оценивают реальное влияние пошлин на прибыль и на цепочки поставок", - комментирует агентству Блумберг ситуацию на рынках руководитель отдела стратегии и исследований по нескольким активам Berenberg Ульрих Урбан (Ulrich Urbahn).
"Тем не менее устойчивые показатели значимых европейских компаний и ожидание скорого снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США поддерживают склонность к риску", - добавляет аналитик.
В среду статистическое агентство Евростат опубликовало данные по розничным продажам в еврозоне. В июне их объем увеличился на 0,3% по сравнению с маем, слабее прогнозов аналитиков.
Фондовые индексы АТР закрылись в среду в плюсе