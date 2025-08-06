https://1prime.ru/20250806/evropa-860398702.html

Фондовые индексы Европы показали слабый рост

Фондовые индексы Европы показали слабый рост - 06.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы показали слабый рост

Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в слабом плюсе на фоне корпоративной отчетности компаний региона, свидетельствуют данные торгов. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T21:28+0300

2025-08-06T21:28+0300

2025-08-06T21:30+0300

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европа

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фондовые индексы

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в слабом плюсе на фоне корпоративной отчетности компаний региона, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,24% - до 9 164,31 пункта, французский CAC 40 - на 0,18% - до 7 635,03 пункта, немецкий DAX - на 0,33%, до 23 924,36 пункта. "Было облегчение, что влияние пошлин на доходы компаний во втором квартале не стало хуже, при этом сохраняется большая неопределенность в сфере торговли", - приводит агентство Блумберг мнение генерального директора EFG Asset Management Switzerland Даниэля Мюррея (Daniel Murray). При этом, по мнению стратегов Barclays, как сообщает Блумберг, есть основания полагать, что акции европейских компаний завершат год на рекордно высоком уровне, поскольку "пик тарифной неопределенности проходит". В среду статистическое агентство Евростат опубликовало данные по розничным продажам в еврозоне. В июне их объем увеличился на 0,3% по сравнению с маем, слабее прогнозов аналитиков. Рост индекса DAX поддержали акции немецкого оператора рынка недвижимости Vonovia - они увеличились на 3,47%. Компания повысила прогнозы на 2025 год, теперь она ожидает скорректированный показатель EBITDA на уровне верхней границы диапазона 2,7-2,8 миллиарда евро. Vonovia также отметила положительную динамику основных показателей в первой половине 2025 года. Акции немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) подорожали в среду на 1,19%. Сдержать рост европейских индексов могли другие новости корпоративного сектора. Бумаги немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG подешевели на 9,92%. Ранее в среду он сообщил, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии сократилась в 1,8 раза в годовом выражении, до 1,1 миллиарда евро. Акции Beiersdorf потеряли в цене 8,36%, ранее немецкий производитель потребительских товаров снизил прогноз по росту продаж до 3-4% с ожидавшихся ранее 4-6%.

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европа, торги, фондовые индексы