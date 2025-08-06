https://1prime.ru/20250806/evrosoyuz-860388188.html

"Перехватить в морях НАТО". В ЕС снова грезят охотой на российские суда

"Перехватить в морях НАТО". В ЕС снова грезят охотой на российские суда - 06.08.2025, ПРАЙМ

"Перехватить в морях НАТО". В ЕС снова грезят охотой на российские суда

Военно-морским кораблям западных стран необходимо перехватывать в морях НАТО все российские суда так называемого "теневого флота" с нефтью и СПГ. С таким... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T15:43+0300

2025-08-06T15:43+0300

2025-08-06T15:55+0300

политика

россия

"теневой флот"

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Военно-морским кораблям западных стран необходимо перехватывать в морях НАТО все российские суда так называемого "теневого флота" с нефтью и СПГ. С таким пиратским призывом в беседе с каналом France Télévisions выступил генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр.Тому, что на Западе называют "теневым флотом" России, он как истинный француз придумал более романтичное название: "корабли-призраки", "российский призрачный флот". А как генерал армии страны НАТО, пусть и в отставке, Дюртатр категорично заявил, что необходимо "перехватить все корабли-призраки", перевозящие нефть и СПГ. "Уже сейчас можно запретить их проход в Средиземном и Балтийском морях, - утверждает генерал. - Каждый раз, когда они заходят в моря НАТО, мы их перехватываем, а груз берем в качестве военного трофея и используем".При этом он несколько комично, но в то же время с сожалением заметил, что у стран-участниц Североатлантического альянса в настоящий момент для столь решительных действий недостает воли, потому что НАТО "не готово следовать закону сильнейшего до конца".Но при этом Дютартр бодро выразил уверенность, что перехватывать корабли "российского "призрачного флота" запросто может "любая западная армия, и это хорошо".

https://1prime.ru/20250803/korabli--860262033.html

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россия, "теневой флот"