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ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка"

ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка" - 06.08.2025, ПРАЙМ

ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T15:33+0300

2025-08-06T15:33+0300

2025-08-06T15:33+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка". Организации грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. По мнению службы, реклама в радиоэфире содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. "Однако сведения об иных условиях акции и получении бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении. "Например, участие могли принять только новые клиенты сервиса "МТС инвестиции", а также те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад. Кроме того, на каждом этапе акции было доступно получение кешбэка в размере 50%, но не более 500 рублей в месяц", - отмечается в сообщении. По мнению службы, такие действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение. Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения, заключается в сообщении.

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фас рф, мтс, банки, ненадлежащая реклама