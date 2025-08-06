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ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка" - 06.08.2025, ПРАЙМ
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ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка"
ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка" - 06.08.2025, ПРАЙМ
ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T15:33+0300
2025-08-06T15:33+0300
фас рф
мтс
банки
ненадлежащая реклама
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка". Организации грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. По мнению службы, реклама в радиоэфире содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. "Однако сведения об иных условиях акции и получении бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении. "Например, участие могли принять только новые клиенты сервиса "МТС инвестиции", а также те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад. Кроме того, на каждом этапе акции было доступно получение кешбэка в размере 50%, но не более 500 рублей в месяц", - отмечается в сообщении. По мнению службы, такие действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение. Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения, заключается в сообщении.
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фас рф, мтс, банки, ненадлежащая реклама
ФАС РФ, МТС, Банки, ненадлежащая реклама
15:33 06.08.2025
 
ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка"

ФАС: "МТС банку" грозит штраф за ненадлежащую рекламу

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМТС-Банк
МТС-Банк - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу "МТС банка", организации грозит штраф, сообщили в пресс-службе ведомства.
"ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка". Организации грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
По мнению службы, реклама в радиоэфире содержала привлекательную информацию о получении кешбэка в размере 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка. "Однако сведения об иных условиях акции и получении бонусов в ролике отсутствовали", - уточняется в сообщении.
"Например, участие могли принять только новые клиенты сервиса "МТС инвестиции", а также те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад. Кроме того, на каждом этапе акции было доступно получение кешбэка в размере 50%, но не более 500 рублей в месяц", - отмечается в сообщении.
По мнению службы, такие действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение.
Ведомство возбудило дело, признало рекламу организации ненадлежащей и выдало предписание о прекращении нарушения, заключается в сообщении.
Школьные тетради - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
"Комус" по предложению ФАС снизил цены на товары для школы
Вчера, 10:35
 
ФАС РФМТСБанкиненадлежащая реклама
 
 
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